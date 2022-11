Valuta: enig herstel van dollar na duikeling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar herstelde maandag licht van de klappen van vorige week, toen de munt fors inleverde op de euro en yen. De euro/dollar noteerde maandag 0,2 procent lager op 1,0293. Christopher Waller van de Federal Reserve zei dat de beleidsrente van de Fed verder omhoog moet. "De uitspraken hielpen om hoognodige steun te bieden aan de Amerikaanse dollar na de duikeling eind vorige week en zou op zijn minst moeten zorgen voor een lager verkooptempo in de komende week", stelde analist Lee Hardman van MUFG. Vorige week steeg de euro van een niveau rond pariteit tot bijna 1,04, na een daling van de inflatie in de VS, die de hoop liet opleven op minder snelle en sterke renteverhogingen door de Federal Reserve. Die hoop is inmiddels wat getemperd, denkt Hardman. Deze zomer zakte de euro voor het eerst onder pariteit met de dollar, maar die trend is de afgelopen weken duidelijk gekeerd. "De stemming is weer duidelijk risk-on", zei valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Dat hangt volgens hem samen met goed nieuws uit China, waar een twintigtal coronaregels zijn versoepeld. Ook heeft de centrale bank van China aangekondigd vastgoedbeleggingen te gaan ondersteunen. "Dat is natuurlijk goed nieuws voor risicovolle activa", aldus Mevissen. Rabobank blijft geloven dat de euro binnen een jaar weer op 0,95 zal staan. Vergeleken met de nodige spanningen van vorige week, zal het deze week wat rustiger zijn qua economisch nieuws, vermoedt Mevissen. Er zijn voorlopige cijfers over de werkgelegenheid en de economie in onder meer Europa en Amerikaanse producentenprijzen die vermoedelijk een daling zullen laten zien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.