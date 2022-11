Bescheiden winsten in Amsterdam, dikke plussen voor Vopak en Alfen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 705,02 punten. "Er was vorige week heel wat optimisme rond de Amerikaanse inflatie die volgens het rapport een klein dipje kende afgelopen maand", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Als gevolg verwacht een grote meerderheid van de beleggers een renteverhoging van 50 basispunten in december en niet langer meer een verhoging met 75 basispunten. "Er zitten met andere woorden nog zeker renteverhogingen aan te komen. Nieuwe recordkoersen liggen daarmee hoogstwaarschijnlijk niet om de hoek", aldus Verstraete. Ook analisten van IG voorzien dat de winsten in de komende tijd beperkt blijven, nadat enkele Fed-prominenten waarschuwden dat de rentes verder omhoog moeten om de inflatie volledig onder controle te krijgen. Ook het ineenstorten van cryptobeurs FTX doet het sentiment op de financiële markten niet goed, aldus IG. Verder wees Lynx op optimisme in Azië vanochtend, waar enkele Chinese coronamaatregelen worden afgebouwd. De Hang Seng-index won hierdoor 1,7 procent. Op macro-economisch vlak blijft het vandaag rustig. Vanmiddag opent het Amerikaanse Tyson Foods nog de boeken over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0307. De olieprijzen daalden tot een procent tot ruim 88 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Unilever en KPN ongeveer 1,8 procent. Adyen koerste 3,1 procent lager. In de AMX steeg Vopak 5,4 procent. Alfen won 5,9 procent op 90,72 euro. Berenberg verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel bleef staan op 125,00 euro. Volgens de analisten is de koers van het aandeel aanzienlijk gedaald na de kwartaalupdate van 9 november, hoewel die uitstekend was. OCI leverde 2,5 procent in. In de AScX won Majorel 2,2 procent. Vastned leverde juist 1,6 procent in. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.