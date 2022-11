Credit Suisse verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft zijn koersdoel voor ASML verhoogd van 732,00 naar 745,00 euro met behoud van het Outperform advies. Dat meldden de analisten maandag in een rapport naar aanleiding van de beleggersdag vorige week. ASML schetste op de beleggersdag sterke vooruitzichten voor de middellange en lange termijn, die hoger zijn dan de markt verwacht, aldus Credit Suisse. De fundamentals blijven overeind en Credit Suisse denkt nog steeds dat de winst per aandeel tussen 2020 en 2025 ongeveer verviervoudigt en in 2030 ongeveer het zesvoudige zal zijn van 2020. Voor 2025 mikt ASML op een omzet tussen 30 en 40 miljard euro, met een brutomarge tussen 54 en 56 procent. Vijf jaar later zou dit 44 tot 60 miljard euro omzet zijn met een brutomarge tussen 56 en 60 procent. De gemiddelden van deze bandbreedtes leveren een outlook op die 5 procent hoger is dan consensus voor 2025 en 20 procent hoger voor 2030. De koersdoelwijziging is beperkt omdat Credit Suisse al ruim boven de consensus zat met zijn verwachtingen. Het aandeel stond maandag 0,7 procent hoger op 555,50 euro. Bron: ABM Financial News

