Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor Fagron verlaagd van 19,50 naar 18,50 euro bij handhaving van het koopadvies. KBC bekeek de huidige situatie van Fagron vanuit de geografische segmentatie. Hoewel recente resultaten enige bezorgdheid aan het licht brachten in de regio Noord-Amerika, is KBC van mening dat deze regio de belangrijkste groeimotor voor het bedrijf zal zijn. Na herziening van het waarderingsmodel werd de verwachtingen voor de gemiddelde kapitaalskosten door KBC verhoogd tot 8,6 procent. Als gevolg kwam KBC tot een lager koersdoel. Het aandeel Fagron steeg maandagochtend met 0,3 procent tot 12,45 euro. Bron: ABM Financial News

