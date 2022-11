'Meer zicht op groeipad ASML' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft tijdens de beleggersdag van 11 november zijn omzetverwachting voor 2025 verhoogd en ook een verwachting afgegeven voor omzet en marge in 2030, en dit maakt het groeipad voor de lange termijn duidelijker. Dat stelde Berenberg maandag in een rapport. ASML verwacht dat EUV tussen 2025 en 2030 zo'n 10 miljard euro aan omzet zal toevoegen en daarmee de belangrijkste groeimotor zal zijn. Berenberg verwacht voor 2025 echter wel op een druk op de brutomage door de opstartkosten. Berenberg verwacht dat ASML in 2020 een winst per aandeel van tenminste 50,50 euro kan realiseren. Het enige risico op de korte termijn is voor Berenberg dat TSMC minder zal investeren in 2023. Strengere regels voor levering van technologie aan China zullen de litho-apparaten van ASML niet raken, verwacht Berenberg. De analisten hebben een koersdoel van 615,00 euro en een koopadvies op ASML Bron: ABM Financial News

