AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Afgelopen week reageerde het Damrak nog uitermate positief op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers, met een stijging op weekbasis van 4,6 procent naar een slotstand van 702,91 punten.

"De reactie op de beurzen is veelzeggend over het grote belang dat wordt gehecht aan het [Amerikaanse] inflatiecijfer. En dat is ook niet zo vreemd als je nagaat dat de koersdaling van wereldwijde aandelen dit jaar geheel is te wijten aan de lagere waarderingen als gevolg van de sterk opgelopen rentes", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De consumentenprijzen in de VS stegen in oktober met 7,7 procent op jaarbasis, minder dan de verwachte 7,9 procent én de 8,2 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen weer met 0,4 procent, net als een maand eerder, terwijl de prognose op een stijging met 0,6 procent lag. De kerninflatie steeg op jaarbasis 6,3 procent tegen 6,6 procent in september en een verwachte 6,5 procent.

De markt schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten door de Fed in december inmiddels in op ruim 85 procent. Dat was voorafgaand aan de cijfers woensdag nog 57 procent.

De euro/dollar reageerde sterk op de inflatiecijfers en de euro noteert vanochtend boven de 1,03 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde daarnaast tot ruim onder de 4 procent, naar 3,89 procent vanochtend.

Strateeg Quincy Crosby van LPL Financial wees er evenwel op dat de inflatie in de VS momenteel nog steeds geworteld is in de bredere economie, en ook meerdere Fed-leden benadrukten dat één zwaluw nog geen zomer maakt.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zette daarnaast vraagtekens bij de aandelenrally. “Dit komt omdat een groot aantal fundamentele zaken nog steeds erg zorgwekkend is. Zo horen we bijna elke dag van Amerikaanse- en Europese bedrijven dat ze ofwel stoppen met het aannemen van personeel, of personeel ontslaan. Nu de werkloosheid zal stijgen, terwijl de olieprijzen en de rente nog steeds opwaarts bewegen, wordt de flink onder druk staande koopkracht een groot probleem”, aldus Aslam.

Op het politieke vlak bleek zondag dat de Democraten hun meerderheid in de Amerikaanse Senaat hebben weten te behouden. De Republikeinen hebben wel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In beide gevallen zijn de verschillen heel klein.

In Azië doen de hoofdindices vanochtend overwegend een stapje terug, na een scherpe rally eind vorige week, met uitzondering van de beurs in Hongkong, die ongeveer anderhalf procent weet te klimmen.

De Japanse techinvesteerder Softbank koerste vanochtend maar liefst 13 procent lager nadat zijn beleggingsvehikel Vision Fund een verlies van bijna 10 miljard dollar over het afgelopen kwartaal moest rapporteren. De verliezen waren voornamelijk het gevolg van koersdalingen in beursgenoteerde deelnemingen.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel bleef staan op 125,00 euro. Volgens de analisten is de koers van het aandeel aanzienlijk gedaald na de kwartaalupdate van 9 november, hoewel die uitstekend was.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,9 procent op 3.992,93 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.747,86 punten en de Nasdaq steeg 1,9 procent bij een stand van 11.323,33 punten.