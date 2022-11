Berenberg zet Alfen op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor het aandeel Alfen verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel bleef staan op 125,00 euro. Dat bleek maandag uit een rapport van de bank. Volgens de analisten is de koers van het aandeel aanzienlijk gedaald na de kwartaalupdate van 9 november, hoewel die uitstekend was. Beleggers waren bezorgd over de omzetgroei en de veerkracht van de marges in het vierde kwartaal, en het bedrijf waarschuwde voor een verslechtering van de productmix en vrije kasstroom. Hoewel de productmix waarschijnlijk de komende tijd daadwerkelijk wat slechter wordt, zien de analisten op de korte termijn aantrekkelijke kansen in alle drie divisies van Alfen, hoewel de groei wat zal normaliseren. Berenberg ziet daarom momenteel weinig neerwaartse risico voor het aandeel terwijl de consensusverwachting van analisten ruimte laat voor Alfen om positief te verrassen. Daarom werd er een koopadvies op het aandeel geplakt, aangezien Berenberg Alfen als een van de grote winnaars van de energietransitie in Europa ziet.



De analisten wijzen op de indrukwekkende aangepaste EBITDA-marge van 19,9 procent in het derde kwartaal, en zetten in op 18 procent voor het hele jaar. Het aandeel Alfen sloot vrijdag nog 7,6 procent lager op 85,64 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.