Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 21 punten voor de Duitse DAX en een plus van 17 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd maar de rally van een dag eerder kreeg geen overtuigend vervolg.

"De reactie op de beurzen is veelzeggend over het grote belang dat wordt gehecht aan het [Amerikaanse] inflatiecijfer. En dat is ook niet zo vreemd als je nagaat dat de koersdaling van wereldwijde aandelen dit jaar geheel is te wijten aan de lagere waarderingen als gevolg van de sterk opgelopen rentes", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Toch waarschuwt Bank of America dat het optimisme over de economische vooruitzichten overdreven is. Sinds eind september stegen aandelen met zo'n 10 procent en dat was nog voor de meevallende inflatiecijfers uit de VS. Bank of America rekent erop dat wanneer de order-achterstand die de productie nu nog stuwt, verdwijnt, de economische activiteit meer in lijn zal liggen met de onderliggende zwakke vraag.

De analisten verwachten dat de markten dan zullen dalen en dat centrale banken zich dan meer zorgen gaan maken over de groei dan de inflatie.

"We denken dat de groeiverwachtingen van de markt zullen worden teleurgesteld", aldus Bank of America. "We blijven negatief over Europese aandelen."

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Britse economie in het derde kwartaal minder sterk is gekrompen dan verwacht. De consumentenprijzen in Duitsland zijn in oktober conform voorlopige data met 0,9 procent gestegen op maandbasis. Op jaarbasis kwam de inflatie uit op 10,4 procent. Dat was in september nog 10 procent.



Bedrijfsnieuws

Daimler Truck heeft in het derde kwartaal de resultaten fors zien aantrekken, ondanks de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en de tegenwind door de hoge grondstof- en energieprijzen, en verhoogde de outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde licht.

Prosus deed in Amsterdam goede zaken, nadat Tencent tijdens de Aziatisch handel 11 procent steeg. Prosus won zo'n 7 procent.

In Parijs deden Unibail-Rodamco-Westfield en ArcelorMittal goede zaken, met winsten van ruim 5,5 procent. Ook luxemerken als Kering, Hermes an LVMH zaten in de lift.

Teleperformance was koploper, met een plus van ruim 9 procent. Donderdag stond het aandeel nog stevig onder druk. Thales belandde onderaan in de CAC 40 met een verlies van ruim 8 procent.

In Frankfurt stegen Adidas, Puma en Zalando 6 tot 12 procent. Deutsche Telekom was hekkensluiter in de DAX met een verlies van 3 procent. KPN daalde zo'n 2,5 procent in Amsterdam.

Euro STOXX 50 3.868,50 (+0,6%)

STOXX Europe 600 432,36 (+0,1%)

DAX 14.224,86 (+0,6%)

CAC 40 6.594,62 (+0,6%)

FTSE 100 7.318,04 (-0,8%)

SMI 11.127,15 (+0,1%)

AEX 702,31 (+0,3%)

BEL 20 3.662,94 (-0,2%)

FTSE MIB 24.445,57 (+0,3%)

IBEX 35 8.098,10 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd.

Wall Street behaalde een stevige weekwinst, na beter dan verwachte inflatiecijfers uit de VS, die de hoop voeden dat de Federal Reserve minder agressief de rente zal gaan verhogen.

Uit de FedWatch Tool van CME Group bleek vrijdag dat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten in december nu wordt ingeschat op 85 procent. De markt schatte die kans voor het verschijnen van de inflatiecijfers op zo'n 57 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van ruim 4,00 procent voorafgaand aan de publicatie tot 4,82 procent op vrijdag.

"Markten snakken naar positief nieuws, dus ze grijpen elke strohalm over inflatieverlichting aan", zei FHN Financial, wijzend op de recordvolumes die werden verhandeld.

Volgens marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management betekent de publicatie het begin van het einde van de inflatievrees waarmee beleggers de afgelopen maanden kampten. "De Fed zal zich nu veel comfortabeler voelen om af te bouwen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatieverwachtingen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, in november wel licht zijn gestegen. Het consumentenvertrouwen daalde juist.

Bitcoin daalde ruim 6 procent nadat bekend werd dat cryptobeurs FTX een Chapter 11-faillissementsaanvraag heeft gedaan in de VS terwijl de CEO opstapt.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade moet er strenger toezicht komen. Hij verwacht dat bitcoin verder zal dalen tot 13.000 dollar.

Bedrijfsnieuws

LegalZoom steeg meer dan 10 procent, nadat het juridische technologiebedrijf het afgelopen kwartaal het verlies verkleinde dankzij een hogere omzet. Tegelijk werd de outlook voor het hele boekjaar verhoogd.

United Airlines won bijna een procent. De luchtvaarder voert de loonsverhoging van 5 procent voor piloten maanden eerder door dan gepland, terwijl United Airlines en de pilotenvakbond nog geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuw contract.

Chinese aandelen met een notering in de VS zitten vrijdag in de lift, nadat de Chinese regering aankondigde enkele coronavirusbeperkingen te zullen versoepelen. Alibaba won meer dan een procent, terwijl JD.com ruim 6 procent steeg.

S&P 500 index 3.992,93 (+0,9%)

Dow Jones index 33.747,86 (+0,1%)

Nasdaq Composite 11.323,33 (+1,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld.

Nikkei 225 28.027,81 (-0,8%)

Shanghai Composite 3.080,28 (-0,2%)

Hang Seng 17.590,58 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0299. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0359.

USD/JPY Yen 139,56

EUR/USD Euro 1,0299

EUR/JPY Yen 143,72

MACRO-AGENDA:

11:00 Industriële productie - September (eur)

00:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Tyson Foods - Cijfers vierde kwartaal (VS)