Meer inflatiecijfers en laatste restant bedrijfsresultaten

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een relatief drukke week tegemoet, met een serie inflatiecijfers en de laatste bedrijfsresultaten.

Donderdagmiddag zorgde een licht meevallend inflatiecijfer uit de VS voor een rally op de aandelenmarkten, een zwakkere dollar en een dalende rente.

Beleggers rekenen erop dat de Federal Reserve nu minder agressief de rente zal gaan verhogen. Maar, zo waarschuwen analisten, één meevallend cijfer is daarvoor vermoedelijk te weinig.

Op maandag krijgen beleggers de industriële productie in de eurozone te horen en komt de OPEC met zijn maandrapport over de oliemarkt. Dinsdag begint al vroeg met richtinggevende macrocijfers uit China en Japan.

Verder staan er dinsdag groeicijfers in de eurozone op de rol en het Duitse economisch sentiment berekend door ZEW. In de VS wordt gelet op de producentenprijzen en de Empire State Index.

Woensdag zijn er inflatiecijfers uit het VK en Frankrijk en volgt in de VS een serie aan cijfers die belangrijk zijn voor de staat van de Amerikaanse economie, waaronder de industriële productie en de detailhandelsverkopen.

Donderdag volgen er dan inflatiecijfers uit de eurozone en staan de wekelijkse steunaanvragen in de VS op de agenda.

Vrijdag sluiten beleggers de week af met de Japanse inflatie, Britse detailhandelsverkopen en de Amerikaanse leidende indicatoren.

In Nederland is het cijferseizoen inmiddels wel grotendeels achter de rug. Maandag is de agenda leeg, dinsdag staat TKH op de rol en woensdag TIE. Donderdag volgt Lucas Bols en vrijdag is de agenda weer leeg qua cijfers, maar staat er wel een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Just Eat Takeaway gepland over de verkoop van het belang in iFood aan Prosus.

In Brussel is het nog iets drukker. Maandag openen Greenyard en Nextensa de boeken en dinsdag volgt Azelis. Woensdag is de agenda leeg, maar donderdag is een drukke dag met EVS, Gimv, IBA, Atenor, Home Invest en Cenergy. Op vrijdag eindigt Brussel met de cijfers van VGP en Bekaert.

Internationaal blijft de bedrijfsagenda nog goed gevuld. Maandag opent Tyson Foods de boeken en dinsdag is halfgeleidergigant Infineon in Duitsland aan de beurt. En met Home Depot en Walmart die de boeken openen, krijgen beleggers inzicht in de gemoedstoestand van Joe Sixpack. Daar zullen de resultaten van Macy's en Target woensdag nog een schepje bovenop doen.

Woensdagavond is dan weer tech aan de beurt, met cijfers van Nvidia.

Donderdag let de markt op Duitse giganten Siemens en ThyssenKrupp. En 's avonds volgt Applied Materials.

Op vrijdag komen uit China de cijfers van JD.com. In de dagen ervoor is het de beurt aan Tencent en Alibaba.