Democraten houden controle in Senaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Democraten hebben hun meerderheid in de Amerikaanse Senaat weten te behouden. Dit blijkt zondag. De Republikeinen hebben wel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In beide gevallen zijn de verschillen heel klein. In de Senaat krijgen de Democraten minstens 50 zetels en de Republikeinen 49. Eén zetel moet nog worden bepaald in een zogeheten ‘'run off' stemming in de staat Georgia. Maar ook als die naar de Republikeinen gaat en de verdeling 50 tegenover 50 wordt, hebben de Democraten met vice-president Kamala Harris als doorslaggevende stem bij een gelijke uitkomst, toch de meerderheid. In het Huis van Afgevaardigden zouden de Democraten een paar zetels minder krijgen dan de Republikeinen. Een politieke patstelling wordt door analisten als gunstig gezien voor de financiële markten, omdat de regering van president Joe Biden zonder volledige steun van zijn partij in het Congres geen verregaande wetsvoorstellen kan doorvoeren. Dat verkleint de onzekerheid. Desondanks waarschuwen diverse analisten ook dat optimisme hierover van korte duur zal zijn, aangezien de Federal Reserve de rentes zal blijven verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.