AEX weer boven de 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week fors gestegen. Op een slotstand van 702,91 punten op vrijdag won de AEX 4,6 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 671,88 punten, toen een winst van 0,7 procent.

De beurzen reageerden deze week uitermate positief op Amerikaanse inflatiecijfers, die volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank dan ook "bemoedigend" waren.

"De reactie op de beurzen is veelzeggend over het grote belang dat wordt gehecht aan het [Amerikaanse] inflatiecijfer. En dat is ook niet zo vreemd als je nagaat dat de koersdaling van wereldwijde aandelen dit jaar geheel is te wijten aan de lagere waarderingen als gevolg van de sterk opgelopen rentes", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De consumentenprijzen stegen in oktober met 7,7 procent op jaarbasis, minder dan de verwachte 7,9 procent én de 8,2 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen weer met 0,4 procent, net als een maand eerder, terwijl de prognose op een stijging met 0,6 procent lag. De kerninflatie steeg op jaarbasis 6,3 procent tegen 6,6 procent in september en een verwachte 6,5 procent.

Wel blijven de woonkosten een punt van zorg, aldus Marey. Die liepen in oktober met 0,8 procent op tegen een stijging met 0,7 procent in september en augustus, en met 0,5 procent in juli.

"Die kosten maken onderdeel uit van de kerninflatie en met deze trend lijkt het er op dat de afnemende inflatie straks tegen die stijgende bodem aanloopt", aldus Marey. "Voor de Fed is dit rapport bemoedigend, omdat het de goede kant uitgaat, maar ook een signaal dat het beleidsorgaan nog een lange weg te gaan heeft", oordeelde de analist.

De markt schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten door de Fed in december inmiddels in op ruim 85 procent. Dat was woensdag nog 57 procent.

De euro/dollar reageerde sterk op de inflatiecijfers en steeg tot boven de 1,03 dollar op vrijdag. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot ruim onder de 4 procent, naar 4,81 procent op vrijdag.

WTI-olie werd op weekbasis 3 procent goedkoper, ondanks de dollarsterkte.

Amerikanen naar de stembus

Dinsdag gingen de Amerikanen naar de stembus om een nieuw Congres te kiezen. Bij de 'midterm'-verkiezingen stonden alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden op het spel en 34 van de 100 Senaatszetels.

De peilingen voorspelden dat Republikeinen ten minste één van de Amerikaanse wetgevende machten zouden binnenhalen. Dat lijkt het Huis van Afgevaardigden te gaan worden, hoewel de marge met de Democraten vermoedelijk kleiner wordt dan vooraf gedacht.

De Senaatsrace is spannend, waarbij er begin december een 'run-off'-verkiezing nodig is tussen de Democratische en Republikeinse kandidaat in Georgia om te bepalen wie daar de zetel krijgt. Daarmee krijgen de Democraten mogelijk alsnog in de Senaat de macht.

Zo'n politieke patstelling zou gunstig zijn voor de markten, denken analisten, omdat de regering van president Joe Biden zonder volledige steun van zijn partij in het Congres geen verregaande wetsvoorstellen kan doorvoeren.

Volgens Garrett Melson, portfolio strateeg bij Natixis IM Solutions, hebben de verkiezingen slechts kortstondig impact op het sentiment.

"De inflatie, de Fed en in toenemende mate de angst voor een recessie blijven de meest belangrijke krachten die de markten drijven", aldus Melson.

Stijgers en dalers

Adyen ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een plus van ruim 24 procent.

Onder de hoofdaandelen deden halfgeleiders ASMI, ASML en Besi deze week goede zaken, met winsten van 14 tot bijna 21 procent, na een positief sectorrapport van Morgan Stanley, waarin ASML en Besi als favorieten werden bestempeld. De Amerikaanse bank gaf ASMI wel een Onderwogen advies.

ASML hield ook een beleggersdag waar het prima doelstelling presenteerde, oordeelden analisten. Daarbij kondigde het Veldhovense bedrijf een groot aandeleninkoopprogramma aan.

Goldman Sachs haalde Shell deze week van de kooplijst, omdat het in bepaalde sectorgenoten meer brood ziet. Het aandeel daalde 6,5 procent op weekbasis en was daarmee hekkensluiter in de AEX.

Ahold Delhaize behaalde in het derde kwartaal indrukwekkende resultaten, zo oordeelden analisten. Het supermarktconcern blijft ook kijken naar overnamekansen in Amerika, zei CEO Frans Muller tegen Bloomberg TV. Het aandeel daalde toch 3 procent op weekbasis.

Aegon heeft in het derde kwartaal van 2022 minder verlies geboekt dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. Analisten wezen op een meevallende kapitaalaanwas. Het aandeel daalde een procent op weekbasis.

IMCD wist in het afgelopen kwartaal stabiel door te groeien. Analisten rekenen na de cijfers op een hogere consensus. Het aandeel steeg bijna 8 procent op weekbasis.

ArcelorMittal behaalde in het derde kwartaal een fors lager resultaat, maar de daling viel de markt alsnog mee. Analisten waren verder te spreken over de vrije kasstroom. Het aandeel steeg bijna 11 procent op weekbasis.

Aperam won zo'n 6,5 procent op weekbasis in de Midkap. Het bedrijf behaalde net als ArcelorMittal in het derde kwartaal minder winst, maar die daling viel alsnog mee. Verder daalde de nettoschuld en verbeterde de vrije kasstroom.

PostNL steeg na cijfers bijna 24 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop. Die cijfers waren volgens Jefferies geen grote verrassing, maar Degroof Petercam verlaagde wel het koersdoel.

ABN AMRO kende een sterk derde kwartaal waarin fors meer winst werd behaald. Analisten wezen er wel op dat het kostendoel voor 2024 mogelijk uitdagend zal blijken voor de bank. Het aandeel steeg ruim 8,5 procent op weekbasis.

Alfen behaalde afgelopen kwartaal een veel hogere omzet, die ruimschoots verdubbelde, terwijl het EBITDA-resultaat ook fors hoger uitviel. Het aandeel daalde toch 17 procent op weekbasis. Analisten wezen op de ontwikkeling van de marge. Alfen zegt impact van de verstoringen in de aanvoerketen te beperken, maar de prijsdruk bleef wel hoog in de afgelopen maanden. En dit lijkt nog niet ten einde. "De druk neemt nog niet af", zei CFO Jeroen van Rossen tegen ABM Financial News.

Inpost behaalde in het derde kwartaal meer winst, maar in oktober en begin november tekende zich een groeivertraging af. Het kluisjesbedrijf waarschuwde dan ook voor beperkt zicht op de pakketvolumes tijdens het piekseizoen rond de feestdagen. Het aandeel steeg toch meer dan 10 procent op weekbasis.

CTP behaalde afgelopen kwartaal hogere resultaten. Het aandeel won bijna een procent op weekbasis. Aalberts steeg 11,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken.

SBM Offshore heeft na een solide derde kwartaal opnieuw de outlook voor heel 2022 verhoogd. De oliedienstverlener rekent nu op een EBITDA in 2022 van ongeveer 1 miljard dollar, terwijl de omzet boven de 3,2 miljard dollar zal uitkomen. Het aandeel won ruim 2 procent op weekbasis.

Vopak steeg 15,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken, waarbij de outlook ook werd verhoogd. De resultaten waren beter dan verwacht, concludeerden analisten.

In de AScX won CM.com bijna 29 procent, maar leverde Majorel 4,5 procent in op weekbasis. TomTom won dik 4 procent na een opdracht van Stellantis.

Kendrion steeg op weekbasis meer dan 5,5 procent na het openen van de boeken. Analisten spraken van een sterk derde kwartaal.



Renewi behaalde in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een hogere omzet. Het aandeel steeg bijna 3 procent op weekbasis.