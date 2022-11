Wall Street koerst hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag overwegend hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,8 procent op 3.988,80 punten, de Dow Jones index daalt 0,1 procent op 33.685,55 punten en de Nasdaq stijgt 1,9 procent bij een stand van 11.320,52 punten. Wall Street ligt op koers voor een stevige weekwinst, nu beter dan verwachte inflatiecijfers uit de VS de hoop voeden dat de Federal Reserve minder agressief de rente zal gaan verhogen. Uit de FedWatch Tool van CME Group bleek vrijdag dat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten in december nu wordt ingeschat op 85 procent. De markt schatte die kans voor het verschijnen van de inflatiecijfers op zo'n 57 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van ruim 4,00 procent voorafgaand aan de publicatie tot 4,82 procent op vrijdag. "Markten snakken naar positief nieuws, dus ze grijpen elke strohalm over inflatieverlichting aan", zei FHN Financial, wijzend op de recordvolumes die werden verhandeld. Volgens marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management betekent de publicatie het begin van het einde van de inflatievrees waarmee beleggers de afgelopen maanden kampten. "De Fed zal zich nu veel comfortabeler voelen om af te bouwen", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatieverwachtingen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, in november wel licht zijn gestegen. Het consumentenvertrouwen daalde juist. De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0350 en de dollarzwakte is gunstig voor WTI-olie, dat ruim 2 procent duurder wordt. Bitcoin daalt 5 procent nadat bekend werd dat cryptobeurs FTX een Chapter 11-faillissementsaanvraag heeft gedaan in de VS terwijl de CEO opstapt. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade moet er strenger toezicht komen. Hij verwacht dat bitcoin verder zal dalen tot 13.000 dollar. Bedrijfsnieuws LegalZoom stijgt 8,5 procent, nadat het juridische technologiebedrijf het afgelopen kwartaal het verlies verkleinde dankzij een hogere omzet. Tegelijk werd de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. United Airlines wint ruim 2 procent. De luchtvaarder voert de loonsverhoging van 5 procent voor piloten maanden eerder door dan gepland, terwijl United Airlines en de pilotenvakbond nog geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuw contract. Chinese aandelen met een notering in de VS zitten vrijdag in de lift, nadat de Chinese regering aankondigde enkele coronavirusbeperkingen te zullen versoepelen. Alibaba wint zo'n 2 procent, terwijl JD.com 6,5 procent stijgt. Bron: ABM Financial News

