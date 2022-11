Europese gasprijs daalt voor december tot onder 100 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Gasunie

(ABM FN-Dow Jones) De Dutch TTF Gas Future, de benchmark voor de Europese gasprijs, blijft dalen. Het decembercontract daalt vrijdag 12,1 procent naar 99,74 euro. Levering voor januari kost 106,75 euro, een daling van 11,1 procent ten opzichte van donderdag. Afgelopen augustus piekte de prijs nog op 350 euro voor een megawattuur. "Dit jaar hebben we onze gasvoorraden goed kunnen vullen:, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO tegen ABM Financial News. Deels komt dit doordat Europa meer betaalde dan andere, meestal Aziatische, partijen, waardoor het LNG op de spotmarkt deze kant op kwam. Maar ook doordat met name China veel van haar flexibele contracten niet nodig had, omdat de voorraden daar al vol waren, en deze heeft doorverkocht aan Europa. Voor volgend jaar is Van Cleef voorzichtiger gestemd. Dan is de krapte wellicht groter, en redt Europa het volgens de analist vermoedelijk niet door enkel een hoge prijs te betalen. "Dit geldt overigens niet alleen voor de volgende winter, maar ook voor die daarna." Het 'lukt' Europa om de gasconsumptie te drukken, maar dat is volgens Van Cleef ook grotendeels een gevolg van het feit dat heel veel bedrijven simpelweg de productie verlagen omdat het te duur is. Bron: ABM Financial News

