Schneider Electric verhoogt bod op Aveva

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Schneider Electric en Aveva zijn tot een akkoord gekomen over een verhoogd overnamebod op Aveva. Dit meldde Schneider vrijdagmiddag. Schneider betaalt nu 32,25 Britse pond per aandeel Aveva. Daarmee wordt Aveva gewaardeerd op circa 9,9 miljard pond. Eerder bood Schneider nog 31,00 pond per aandeel. Het voorstel zal op 25 november tijdens een algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van Aveva. Het bod is definitief en wordt door Aveva aangeboden. Bron: ABM Financial News

