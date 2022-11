Galapagos ontvangt aanbeveling over maatregelen voor Jyseleca Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft de aanbevelingen van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking voor JAK-remmers, zoals ontstekingsremmer Jyseleca van Galapagos, overgenomen. Dit meldde het biotechbedrijf vrijdagmiddag. Deze aanbeveling betreft het toevoegen van maatregelen om het risico op ernstige bijwerkingen met JAK-remmers voor chronische ontstekingsaandoeningen te minimaliseren. Het gaat hierbij over maatregelen voor patiënten van of ouder dan 65 jaar, patiënten die roken of dit langdurig hebben gedaan en patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. Voor deze patiënten wordt aanbevolen dat JAK-remmers, waaronder Jyseleca, alleen mogen worden gebruikt als er geen geschikte alternatieve behandelingen beschikbaar zijn. De aanbeveling volgt op het positieve advies van het CHMP begin oktober over de Type II-wijzigingsaanvraag voor ontstekingsremmer Jyseleca. Bron: ABM Financial News

