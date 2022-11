Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen. Daarmee lijkt Wall Street een vervolg te geven aan de rally van donderdag, toen de grootste winsten in meer dan twee jaar tijd werden geboekt, nadat beter dan verwachte inflatiecijfers de hoop voedden dat de Fed minder agressief de rente zal gaan verhogen. "Beter dan verwachte inflatiecijfers in de VS hebben het vuur onder de markt doen ontbranden", zei marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor. Beleggers zetten nu het geld dat aan de zijlijn stond weer aan het werk, aldus Hunter. "Markten snakken naar positief nieuws, dus ze grijpen elke strohalm over inflatieverlichting aan", zei FHN Financial, wijzend op de recordvolumes die werden verhandeld. Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen in november geagendeerd. Daar komt wel een nieuw inflatiecijfer met mee. De euro/dollar noteerde op 1,0275. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0207 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0208 op de borden. Olie werd vrijdag tot 3,3 procent duurder. Bedrijfsnieuws LegalZoom steeg voorbeurs 15,4 procent, nadat het juridische technologiebedrijf het afgelopen kwartaal het verlies verkleinde dankzij een hogere omzet. Tegelijk werd de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. Toast noteerde voorbeurs 8,5 procent hoger, nadat het bedrijf, dat toepassingen voor consumentenbetalingen voor restaurants ontwikkelt, ook de outlook voor het hele jaar verhoogde. De verwachtingen voor het lopende kwartaal liggen boven de ramingen van analisten. United Airlines won voorbeurs 0,8 procent. De luchtvaarder voert de loonsverhoging van 5 procent voor piloten maanden eerder door dan gepland, terwijl United Airlines en de pilotenvakbond nog geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuw contract. Chinese aandelen met een notering in de VS stegen voorbeurs, nadat de Chinese regering zei enkele coronavirusbeperkingen te versoepelen. Alibaba steeg 3,9 procent, terwijl JD.com 6,5 procent steeg. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 5,5 procent hoger op 3.956,37 punten. De Dow Jones index eindigde 3,7 procent in het groen op 33.715,37 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 7,4 procent tot 11.114,15 punten. Bron: ABM Financial News

