Europese beurzen overwegend hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger, na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers die donderdag al voor een uiterst uitbundige stemming op de aandelenmarkten zorgden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een minnetje van nog geen 0,1 procent op 432,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 14.208,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 6.586,99 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.356,28 punten.

"Het lijkt er nu toch wel sterk op dat de inflatie in de VS de piek heeft bereikt. Dit betekent dat de Fed de beleidsrente naar verwachting minder ver en lang hoeft te verhogen", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING vrijdag.

"De reactie op de beurzen is veelzeggend over het grote belang dat wordt gehecht aan het inflatiecijfer. En dat is ook niet zo vreemd als je nagaat dat de koersdaling van wereldwijde aandelen dit jaar geheel is te wijten aan de lagere waarderingen als gevolg van de sterk opgelopen rentes", aldus Wiersma.

Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets werd het sentiment ook ondersteund door opmerkingen van Fed-presidenten uit Dallas, Philadelphia en San Francisco, die allen stelden dat een vertraging in het aantal renteverhogingen gepast zou zijn.

De Britten maakten vrijdag in een eerste meting een economische krimp over het derde kwartaal bekend van 0,2 procent op kwartaalbasis, terwijl de markt rekening hield met een krimp van 0,5 procent. De industriële productie van het land daalde in september op maandbasis niet, terwijl er daling met 0,2 procent was voorzien. Het Verenigd Koninkrijk zag zowel de export als de import in september op maandbasis met circa 5 procent dalen.

Duitsland bevestigde vrijdag de voorlopige inflatiecijfers voor oktober.

Er staat voor vrijdag nog één cijfer op de agenda en dat is het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over november in een voorlopige meting.

Sprekers zijn vandaag Fabio Panetta, bestuurslid van de Europese Centrale Bank, en president Joachim Nagel van de Deutsche Bundesbank.

Olie werd vrijdag flink duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 3,3 procent in het hoger op 89,28 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 96,44 dollar werd betaald, een stijging van 3,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0258. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0243 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0191 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Daimler Truck heeft in het derde kwartaal de resultaten fors zien aantrekken, ondanks de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en de tegenwind door de hoge grondstof- en energieprijzen, en verhoogde de outlook voor dit jaar. Het aandeel noteerde X procent .

In Parijs en Frankfurt duurde het feestje van donderdag nog even voort, maar er waren wel minnen voor de aandelenkoersen van Air Liquide van 2 procent, van Sanofi van 3 procent en van Teleperformance van 4 procent, allen in Parijs genoteerd. Donderdag verloor de koers van het aandeel Teleperformance al 34 procent.



In Frankfurt verloor de koers van het aandeel Bayer 2,5 procent, van Brenntag 2 procent en van Deutsche Telekom bijna 3 procent.

In Parijs noteerden zeventien aandelen een koerswinst van 1 procent of meer en in Parijs waren dit er ook zeventien.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 5,5 procent op 3.956,37 punten, de Dow Jones index won 3,7 procent op 33.715,37 punten en de Nasdaq sloot liefst 7,4 procent in de plus bij een stand van 11.114,15 punten.