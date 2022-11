Euro haalt kracht uit Amerikaanse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag ruim boven de 1,02 dollar na de publicatie van de meevallende inflatiecijfers in de Verenigde Staten op donderdagmiddag.

"De euro wilde niet verder omlaag en met een cijfer als dit was er ineens geen reden meer om in dollars te zitten", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "We hebben de echte sprong gehad, maar er kan nog een wat kleinere stijging achteraan komen. De vraag is nu of er voor de euro een nieuwe trend in de maak is. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ligt op 1,0439 dollar en dat is een behoorlijk sterke weerstand", aldus Boele.

ABN AMRO laat de verwachting voor de eurokoers in dollars intact. "Ten eerste verslechteren de technische vooruitzichten voor de dollar en verbeteren ze voor de euro ten opzichte van de Europese munt. Na het duidelijke verkrappingsgezinde commentaar door verschillende ECB functionarissen is de euro weer boven pariteit gekomen en is er een hogere bodem gezet. Vervolgens is de Amerikaanse dollarindex weer gedaald naar het niveau van 110. Ten tweede verwachten wij in de komende maanden meer renteverhogingen door zowel de ECB als de Fed, maar in de periode daarna sterkere renteverlagingen door de Fed. Daarmee zal het renteverschil tussen de Fed en de ECB weer kleiner worden", aldus Boele.

De opwaartse trend in de euro wordt volgens de bank getemperd door de volgende twee zaken: de recessie in de eurozone op korte termijn en de verwachting voor renteverlagingen door de ECB in het laatste kwartaal van 2023, die niet overeenkomen met consensus. "Alles bij elkaar genomen houden wij onze prognose voor de euro voor eind 2023 op 1,08 dollar", zo gaf Boele aan.

Boele verwacht voor vandaag geen al te grote bewegingen, of de inflatie-indicatie in het Michigan-vertrouwenscijfer dat vanmiddag wordt gepubliceerd moet meevallen. "Alle bevestigingen van hetgeen donderdag naar buiten kwam, wordt momenteel zeer nauwlettend beoordeeld", aldus de analist.

Daarna verschuift de aandacht naar aanstaande dinsdag waarop een aardige hoeveelheid macrocijfers uit Azië het beeld op de valutamarkten kan bepalen.

ABN AMRO heeft de vooruitzichten voor het beleid van de Fed en de ECB overigens herzien."Om met die laatste te beginnen: wij verwachten nu dat de ECB de depositorente tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 zal verhogen tot 2,50 procent. Wij verwachten ook dat de centrale bank in het laatste kwartaal van 2023 de rente weer gaat verlagen", aldus Boele.

"Voor wat de Federal Reserve betreft: wij voegen nog eens 50 basispunten aan renteverhogingen toe aan ons Fed-profiel, maar gaan nu ook uit van meer renteverlagingen in het laatste kwartaal van 2023. Na de al in december verwachte verhoging met 50 basispunten houden wij nu rekening met twee verdere verhogingen met 25 basispunten tijdens de bijeenkomsten in februari en maart. Daarmee komt de bovengrens van de fed funds rate op 5 procent. Wij gaan nog steeds uit van aanzienlijke renteverlagingen in de tweede helft van 2023. De hogere piek in de rente impliceert een sterkere daling, zodra de macro-economische omstandigheden in de VS dit mogelijk maken. Wij verwachten dat de verlagingen iets later zullen beginnen, in september in plaats van onze eerdere verwachting van juli. Wel houden wij nu rekening mee met een totale renteverlaging van 125 basispunten, tegen 100 basispunten eerder. Wij verwachten dat de Fed daarna zal terugschakelen naar een verlaging met 25 basispunten totdat de rente medio 2024 weer gedaald is tot de neutrale schatting van de Fed van 2,5 procent. Vanaf dan denken wij dat de Fed een pauze inlast", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Voor diverse dominante muntparen heeft ABN AMRO overigens wel nieuwe ramingen: zo ligt de raming voor de dollar voor het einde van het jaar bij ABN AMRO nu op 144 yen en voor het einde van 2023 op 132 yen. De euro noteert in de verwachting van de bank eind 2022 eveneens op 144 yen en eind 2023 op 143 yen.

De dollar zal aan het einde van dit jaar uitkomen op 0,98 Zwitserse frank, eind 2023 op 0,95 frank. Voor de euro is dit eind 2022 eveneens 0,98 en eind volgend jaar 1,03 frank.

De Britten maakten vrijdag in een eerste meting een economische krimp over het derde kwartaal bekend van 0,2 procent op kwartaalbasis, terwijl de markt rekening hield met een krimp van 0,5 procent. De industriële productie van het land daalde in september op maandbasis niet, terwijl er daling met 0,2 procent was voorzien. Het Verenigd Koninkrijk zag zowel de export als de import over september op maandbasis met circa 5 procent dalen.

Duitsland bevestigde vrijdag de voorlopige inflatiecijfers voor oktober.

Er staat voor vrijdag nog één cijfer op de agenda en dat is het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over november in een voorlopige meting.

Sprekers zijn vandaag Fabio Panetta, bestuurslid van de Europese Centrale Bank, en president Joachim Nagel van de Deutsche Bundesbank.

De euro noteerde vrijdag 0,6 procent hoger op 1,0268 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8738 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,1757 dollar. De dollar noteerde 140,54 yen, de euro 0,9851 frank, de dollar 0,9602 frank.