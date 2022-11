AEX stijgt verder, Vopak +17%, Philips en JET ook fors omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs vond vrijdagochtend opnieuw de weg omhoog, nadat op donderdag ook al forse winsten werden geboekt. Kort na half elf won de AEX 0,8 procent op 706,13 punten.

"Na maanden van hoge en vaak hoger dan verwachte inflatiecijfers in de Verenigde Staten was er gisteren eindelijk eens positief nieuws", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De inflatie in de VS daalde vorige maand van 8,2 naar 7,7 procent op jaarbasis, het laagste niveaus sinds januari, nog voordat de oorlog in Oekraïne begon.

"Het lijkt er nu toch wel sterk op dat de inflatie in de VS de piek heeft bereikt. Dit betekent dat de Fed de beleidsrente naar verwachting minder ver en lang hoeft te verhogen", zo stelde de expert van ING.

"De reactie op de beurzen is veelzeggend over het grote belang dat wordt gehecht aan het inflatiecijfer. En dat is ook niet zo vreemd als je nagaat dat de koersdaling van wereldwijde aandelen dit jaar geheel is te wijten aan de lagere waarderingen als gevolg van de sterk opgelopen rentes", aldus Wiersma.

Sinds de publicatie van het inflatiecijfer schoten de rentes op Amerikaanse staatsobligaties omlaag, verzwakte de dollar en schoten de aandelenbeurzen omhoog. "Nu is het lastig te zeggen dat gisteren het draaipunt is geweest, maar de kans dat centrale banken de voet van de rem gaan halen is wel een stuk groter", concludeerde Wiersma.

Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets werd het sentiment ook ondersteund door opmerkingen van Fed-presidenten uit Dallas, Philadelphia en San Francisco, die allen stelden dat een vertraging in het aantal renteverhogingen gepast zou zijn.

"Helaas laten inflatiecijfers in andere delen van de wereld nog geen vertraging zien en hoewel één cijfer nog niet de richting bepaalt, klampten beleggers zich aan de data vast, waardoor de Europese beurzen omhoogschieten", aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0241. De olieprijzen stegen met ruim twee procent tot circa 88,50 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Philips en Just Eat Takeaway aan kop met forse koerswinsten van 6,0 tot 7,0 procent. Adyen steeg met 4,3 procent ook flink. RELX sloot de rij met een verlies van 2,9 procent.

In de AMX gingen de handen op elkaar voor de cijferrapportage van Vopak, waarbij ook een outlookverhoging werd afgegeven, met een koerswinst van dan 17,1 procent. ING sprak van sterke prestaties van Vopak. PostNL en InPost wonnen 3,0 tot 6,8 procent, terwijl Alfen 3,0 procent prijs moest geven.

In de AScX won Forfarmers 4,1 procent. Avantium verloor juist 1,4 procent.