Deutsche Bank verlaagt koersdoel Galapagos fors

Ja, bij galapagos kan ik die valpartij wel begrijpen, er lukt wel heel erg weinig, maar er is van de week nog een zware valler; shell en daar snap ik er niks van, galapagos was tot de nok toe gestegen op papieren successen, nu dat niet uitkomt, loopt er wel akelig veel lucht uit de band, bij shell is nooit sprake geweest van gebakken lucht, hij heeft hooguit 5€ boven zijn langjarig gemiddelde gestaan en noteert ruim onder de koers/winst verhouding van 10, dus is spotgoedkoop, toch gaat hij bij stijgende olie en gasprijzen opnieuw massaal de kliko in, bellegers worden schaars op de beurs, casino spelers, daar struikel je tegenwoordig over op het damrak, want van die rally hoor je niets op bnr en ook zie je er niks van op de economische pagina's van de kranten, eerder het tegendeel!!