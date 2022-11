Beursblik: ING ziet Vopak sterk presteren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het derde kwartaal sterk gepresteerd en de outlook significant verhoogd. Dat stelde ING vrijdag. ING wees in het licht van de verhoogde outlook op het herstel in de oliegerelateerde markten. Vopak mikt voor 2022 nu op een onderliggende EBITDA van 890 miljoen euro tegen eerder 830 tot 850 miljoen euro. ING ging uit van een outlookverhoging, maar rekende op een bijstelling tot een bandbreedte van 840 tot 860 miljoen euro. De omzet van Vopak steeg op jaarbasis van 309,5 miljoen naar 349,6 miljoen euro. De EBITDA exclusief bijzondere posten liep op van 210,8 miljoen naar 226,9 miljoen euro. ING hield vooraf rekening met 214 miljoen euro. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Vopak met een koersdoel van 32,00 euro. Vopak noteerde vrijdag op een groen Damrak 12,7 procent hoger op 24,30 euro. Bron: ABM Financial News

