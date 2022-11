Beursblik: nog altijd veel opwaarts potentieel in Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon profiteert op korte termijn nog van de afronding van het lopende aandeleninkoopprogramma en hogere Amerikaanse fee-inkomsten, nu de aandelenmarkten herstellen. Dit schreef analist Michael Huttner vrijdag. Bij de cijferrapportage van donderdag van de verzekeraar stonden de operationele inkomsten nog onder druk door koersdalingen van beleggingen. Topman Lard Friese noemde dit resultaat in een toelichting evenwel "boekhoudkundige ruis". De aangekondigde verkoop van Aegon Nederland aan ASR Nederland leidde tot aanpassingen van de verwachtingen van de analist. Voor het lopende jaar rekent Huttner op een kapitaalaanwas van anderhalf miljard euro. Voor de jaren daarna stelde de analist de verwachtingen met 200 miljoen euro neerwaarts bij, vanwege de verkoop van de Nederlandse belangen. De analist stelde daarnaast zijn verwachting voor de dividenduitkering voor 2023 opwaarts bij naar 0,33 euro. De outlook voor Aegon is nu relatief evenwichtig, nu de verzekeraar door het afstoten van bezittingen vanaf 1 juli volgend jaar meer een Amerikaanse verzekeraar zal worden, die waarschijnlijk sterk kan profiteren van een herstel op de Amerikaanse aandelenmarkten, aldus de analist. Naast de afronding van het lopende aandeleninkoopprogramma, waarvan nog 100 miljoen euro open staat, zal Aegon volgend jaar aandeelhouders belonen met 1,5 miljard euro, gefinancierd uit de inkomsten van de verkoop van Aegon Nederland, "wat significante steun biedt voor de aandelenkoers", aldus de zakenbank. Berenberg hanteert een koopadvies met een koersdoel van 6,20 euro. Aegon sloot donderdag op een zeer groene Amsterdamse beurs en na vrijgave van cijfers 1,4 procent lager op 4,68 euro. Bron: ABM Financial News

