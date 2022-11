Meer omzet voor Boskalis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis, dat recent de notering op het Damrak beëindigde, heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet en resultaat geboekt dan het kwartaalgemiddelde in de eerste helft van dit jaar. Dit bleek vrijdag uit een tussentijds handelsbericht van de maritieme dienstverlener die eerder dit jaar door investeerder HAL Holding werd ingelijfd. Eind september stond de orderportefeuille van Boskalis op 5,1 miljard euro. Dit was drie maanden eerder 5,37 miljard euro. Het is het enige cijfer uit de verlies- en winstrekening dat Boskalis vrijdag over de verslagperiode vermeldde. Boskalis gaf vrijdag aan dat de orderportefeuille een solide basis biedt voor het verdere verloop van dit jaar en de periode daarna. Daarmee werd de outlook ongewijzigd gelaten. Boskalis rekent op een EBITDA voor dit jaar van circa 500 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

