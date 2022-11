AEX probeert naar verwachting winst na rally uit te breiden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Donderdag waren beleggers nog in gespannen afwachting van de Amerikaanse inflatie, en de AEX noteerde ’s ochtend ruim een procent in het rood. Uit de cijfers bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober op jaarbasis met 7,7 procent zijn gestegen, tegen 8,2 procent in september. Analisten rekenden op een daling van de inflatie naar 7,9 procent.

Het was voor het eerst sinds lange tijd dat beleggers een inflatiemeevaller te verwerken kregen. De markt schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten, in plaats van 75 basispunten, door de Fed in december nu in op 83 procent. Dat was voorafgaand aan de cijfers nog 57 procent.

De draai op de aandelenmarkten was daarna duizelingwekkend, aangevoerd door techaandelen, die extra gevoelig zijn voor de renteontwikkelingen. Zo was het Amsterdamse fintechbedrijf Adyen met een verlies van 3,5 procent aanvankelijk nog de grootste daler onder de hoofdfondsen in Amsterdam, om na de vrijgave van de inflatie-data als koploper met een winst van 13,5 procent te sluiten. De AEX sloot de dag af met een stijging van 3,5 procent, waardoor met een slotstand van 700,65 punten de 700-puntengrens nipt werd geslecht.

De scherpe winsten in Europa verbleekten echter zelfs een beetje bij de opmars van de Amerikaanse hoofdindices donderdagavond, met een winst voor techbeurs Nasdaq van maar liefst 7,4 procent. Hoofdgraadmeter S&P 500 won 5,5 procent en de Dow sloot 3,7 procent hoger. Vanochtend weten de Amerikaanse futures de winsten goed vast te houden.

"De keerzijde van maximaal pessimisme is maximale FOMO [Fear Of Missing Out]", aldus zakenbank Goldman Sachs, die ook wees op shorts squeezes die voor extra olie op het vuur zorgden

Strateeg Quincy Crosby van LPL Financial wees er evenwel op dat de inflatie in de VS momenteel nog steeds geworteld is in de bredere economie, en ook meerdere Fed-leden benadrukten dat één zwaluw nog geen zomer maakt.

President Mary Daly van de Fed in San Francisco benadrukte dat de inflatie met 7,7 procent nog steeds veel hoger ligt dan de doelstelling van twee procent. Collega Loretta Mester van Cleveland noemde het cijfer nog steeds "onacceptabel hoog".

In China kwam daar nog eens het nieuws bovenop dat de verplichte quarantaineperiode wordt verkort tot twee dagen. De techgiganten Alibaba en Tencent stijgen vanochtend meer dan 10 procent en de Hang Seng index in Hongkong wint meer dan zeven procent.

Tokio, Seoel en Sydney winnen daarnaast grofweg drie procent.

Ook de Amerikaanse olie-future zit vanochtend in de lift met een winst van ruim twee procent naar 88,43 punten.

Vanochtend wordt de inflatie in oktober in Duitsland bekend gemaakt. De geldontwaarding in Europa ligt veel hoger dan in Amerika. Het grote verschil met de Amerikaanse inflatie zit hem vooral in hoge Europese energieprijzen en de dure dollar, die voor Europa inflatoir uitpakt, maar voor de VS juist deflatoir.

Ook het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in november, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, kan vanmiddag op extra aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

Vopak verhoogde na de resultaten over het derde kwartaal de outlook De tankopslagspecialist mikt voor 2022 nu op een onderliggende EBITDA van 890 miljoen euro tegen eerder 830 tot 850 miljoen euro.

ASML houdt vandaag een beleggersdag. Donderdagmiddag verhoogde ASML de outlook voor 2025 en 2030 al, en kondigde de halfgeleiderspecialist uit Veldhoven een aandeleninkoopprogramma aan van 12 miljard euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 5,5 procent op 3.956,37 punten, de Dow Jones index won 3,7 procent op 33.715,37 punten en de Nasdaq sloot liefst 7,4 procent in de plus bij een stand van 11.114,15 punten.