Vopak verhoogt jaaroutlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft na de resultaten over het derde kwartaal de outlook verhoogd. Dit blijkt vrijdag uit cijfers van de tankopslagspecialist. Vopak mikt voor 2022 nu op een onderliggende EBITDA van 890 miljoen euro tegen eerder 830 tot 850 miljoen euro. Deze nieuwe outlook stelt het bedrijf wel afhankelijk van marktomstandigheden van valutaschommelingen. Na negen maanden dit jaar zat Vopak op 659,4 miljoen euro, circa 55 miljoen euro meer dan in dezelfde periode in 2021. De voorziene kostenbasis werd verhoogd van 690 miljoen naar 710 miljoen euro. Voor 2022 rekent Vopak verder op een rendement op de operationele kasstroom van 10,5 procent, tegen eerder circa 9,5 procent. Dat is nu hoger dan de doelstelling van minimaal 10 procent die Vopak tijdens de beleggersdag begin juni presenteerde voor in 2025. Resultaten De omzet steeg op jaarbasis van 309,5 miljoen naar 349,6 miljoen euro. De EBITDA exclusief bijzondere posten liep op van 210,8 miljoen naar 226,9 miljoen euro. De consensus zoals zakenbank Jefferies deze in de prognose vooraf meldde, ging uit van 203 miljoen euro, ING van 219 miljoen euro. Inclusief bijzondere posten kwam de EBITDA uit op 229,7 miljoen euro. De nettowinst daalde licht van 80,6 miljoen over het derde kwartaal van 2021 naar 77,7 miljoen euro. In het tweede kwartaal lag deze post op 53,5 miljoen euro. De operationele kasstroom bedroeg 197,9 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2021 was dit 166,0 miljoen euro. De bezettingsgraad steeg van 87 naar 89 procent. Het aandeel Vopak sloot donderdag op 21,55 euro. Bron: ABM Financial News

