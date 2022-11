Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de forse rally op donderdag.

IG voorziet een openingswinst van 119 punten voor de Duitse DAX en een plus van 51 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 20 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag fors hoger geëindigd.

"De Europese markten waren een groot deel van de dag terughoudend, tot het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verscheen onverwacht veel lager uitkwam dan verwacht, met een daling tot het laagste niveau sinds januari", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Eerder op de dag was de stemming onder beleggers nog terughoudend, nu de coronabesmettingen in China oplopen.

"De markt lijkt op een ingrijpende actie van Beijing te anticiperen", volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Eerder waren nog geruchten dat China haar coronabeleid zou laten varen."

De beurzen reageerden positief op Amerikaanse inflatiecijfers, die volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank "bemoedigend" waren.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2022 de winst nog harder zien teruglopen dan verwacht, hoewel de afname van de EBITDA meeviel. Het aandeel steeg 2,6 procent.

Aegon boekte in het derde kwartaal van 2022 minder verlies dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. Het aandeel verloor 1,4 procent.

Sectorgenoot Allianz behaalde in het derde kwartaal een stevige winstgroei en werd daarmee ook positiever over de winstontwikkeling in heel 2022. Het aandeel noteerde 5,9 procent hoger.

Teleperformance zou volgens media in Colombia onderdeel zijn van een onderzoek door de autoriteiten. Teleperformance, onder meer een aanbieder van callcenters en andere klantondersteunende diensten, zou personeel slecht betalen en zeer slechte werkomstandigheden bieden. Het aandeel verloor 33,9 procent.

Delivery Hero heeft in het derde kwartaal met zijn platformactiviteiten een positieve, aangepaste EBITDA geboekt en scherpte de outlook voor heel dit jaar aan. Het aandeel steeg 18,6 procent.

Engie heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een hogere winst geboekt, dankzij de hoge energieprijzen, en verhoogde daarop de winstoutlook voor heel dit jaar. Het aandeel steeg 4,0 procent.

Euro STOXX 50 3.848,82 (+3,2%)

STOXX Europe 600 431,89 (+2,8%)

DAX 14.146,09 (+3,5%)

CAC 40 6.556,83 (+2,0%)

FTSE 100 7.375,34 (+1,1%)

SMI 11.120,49 (+2,0%)

AEX 700,65 (+3,5%)

BEL 20 3.671,80 (+1,8%)

FTSE MIB 24.394,28 (+2,6%)

IBEX 35 8.133,20 (+1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een xx opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag fors hoger geëindigd en beleefden daarmee hun beste dag sinds april 2020.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober op jaarbasis met 7,7 procent zijn gestegen, tegen 8,2 procent in september. Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,4 procent, wat gelijk was aan de voorgaande maand. De kerninflatie kwam uit op 0,3 procent.

"De inflatie is eindelijk gaan dalen en dit is het beste nieuws dat verwacht mocht worden. Eén ding is zeker, namelijk dat de Fed de rente nog steeds zal verhogen, maar het is niet nodig om agressief te zijn, wat betekent dat het tempo van de renteverhogingen nu zal vertragen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in reactie op de inflatiedata.

"Dat [inflatie] is één van de belangrijkste cijfers voor de Fed, aangezien ze overwegen om het tempo van de renteverhogingen volgende maand te vertragen, hoewel het de moeite waard is om in gedachten te houden dat er na dit rapport nog een inflatierapport verschijnt voor de volgende vergadering", zei Deutsche Bank.

De markt schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten door de Fed in december nu in op 80 procent. Dat was woensdag nog 57 procent.

Daarnaast werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week zijn gestegen met 7.000 aanvragen naar 225.000, terwijl de markt rekende op 220.000 aanvragen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde donderdag tot ruim onder de 4 procent, naar 3,84 procent. Een vat WTI-olie werd ruim een half procent duurder bij een zwakkere dollar, hoewel er zorgen blijven over de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Beyond Meat steeg ruim 20 procent. De Amerikaanse producent van vleesvervangers heeft de verliezen het afgelopen kwartaal zien oplopen, terwijl de omzet daalde vanwege een zwakke markt voor vleesvervangers, meer concurrentie en de hoge inflatie.

Rivian heeft het afgelopen kwartaal een kleiner dan verwacht verlies geboekt en handhaafde de productieramingen voor 2022. Het aandeel won 17,5 procent.

Cryptobeurs Binance heeft besloten af te zien van de overname van concurrent FTX.com. Bitcoin steeg bijna 15 procent in waarde en het aandeel Coinbase sloot bijna 11 procent in de plus.

S&P 500 index 3.956,37 (+5,5%)

Dow Jones index 33.715,37 (+3,7%)

Nasdaq Composite 11.114,15 (+7,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag fors hoger.

Nikkei 225 28.269,09 (+3,0%)

Shanghai Composite 3.108,21 (+2,4%)

Hang Seng 17.294,84 (+7,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0221. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0191.

USD/JPY Yen 141,63

EUR/USD Euro 1,0221

EUR/JPY Yen 144,76

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

08:00 Inflatie - Oktober (Dld)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (VK)

08:00 Industriële productie - September (VK)

08:00 Handelsbalans - September (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten