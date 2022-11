Aantal faillissementen loopt verder op

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in oktober opgelopen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal failliete bedrijven steeg van 172 in september naar 217 in oktober. In augustus ging het om 147 faillissementen.

Het aantal faillissementen lag op het hoogste niveau in ruim twee jaar, maar bleef laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

In de eerste 10 maanden van dit jaar was het aantal faillissementen ruim 10 procent hoger dan in dezelfde periode van 2021. Vorig jaar was het aantal faillissementen historisch laag.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in oktober 204 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 32. Dat zijn er evenveel als in september.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de sector industrie.