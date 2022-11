Olieprijs stijgt

Zie citaat analist:

"Olie krijgt respijt door een dalende dollar, maar de zwakkere vraag uit China blijft de grootste zorg voor de oliemarkten", aldus Innes.



Commentaar:

Vroeg of laat trekt de vraag naar olie weer aan want de wereld draait gewoon door en een alternatief is er niet of nauwelijks .. in de winter neemt uiteraard de kou op het Noordelijk halfrond toe en dus ook de de vraag naar olie. Oliereserves zullen dan worden aangesproken (dat lezen we inmiddels ook regelmatig) maar moeten vervolgens uiteraard weer worden aangevuld. De prijs is m.i. momenteel redelijk betaalbaar dus die vraag zal zeker gaan aantrekken!! .. Je kunt een bevolking niet "eindeloos" in een lock down houden. Maximaal vaccineren en zo de weerstand bij de bevolking opvoeren!! Dan kunnen ze weer gaan zorgen voor brood op de plank en neemt de vraag naar olie ook weer snel toe .. Pas als de energietransitie wereldwijd massaal wordt uitgerold gaat de vraag naar olie structureel afnemen ..