Correctie: Europese beurzen flink omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag fors hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 2,8 procent op 431,89 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 3,5 procent naar 14.146,09 punten. De Franse CAC 40 won 2,0 procent bij een stand van 6.556,83 punten. De Britse FTSE sloot 1,1 procent hoger tot 7.375,34 punten.

"De Europese markten waren een groot deel van de dag terughoudend, tot het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verscheen onverwacht veel lager uitkwam dan verwacht, met een daling tot het laagste niveau sinds januari", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Eerder op de dag was de stemming onder beleggers nog terughoudend, nu de coronabesmettingen in China oplopen.

"De markt lijkt op een ingrijpende actie van Beijing te anticiperen", volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Eerder waren nog geruchten dat China haar coronabeleid zou laten varen."

De beurzen reageerden positief op Amerikaanse inflatiecijfers, die volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank "bemoedigend" waren.

De consumentenprijzen in de VS stegen in oktober met 7,7 procent op jaarbasis, minder dan de verwachte 7,9 procent en de 8,2 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen weer met 0,4 procent, net als een maand eerder, terwijl de prognose op een stijging met 0,6 procent lag. De kerninflatie steeg op jaarbasis 6,3 procent tegen 6,6 procent in september en een verwachte 6,5 procent. Op maandbasis was dit met 0,3 procent tegen 0,6 procent in september en een prognose voor een stijging van 0,5 procent.

"Voor de Fed is dit rapport bemoedigend, omdat het de goede kant uitgaat, maar ook een signaal dat het beleidsorgaan nog een lange weg te gaan heeft", oordeelde Marey.

De euro/dollar reageerde sterk op de inflatiecijfers en steeg zo'n anderhalf procent naar 1,0163. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot ruim onder de 4 procent, naar 3,85 procent.

WTI-olie werd bijna een procent duurder op 86,50 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2022 de winst nog harder zien teruglopen dan verwacht, hoewel de afname van de EBITDA meeviel. Het aandeel steeg 2,6 procent.

Aegon boekte in het derde kwartaal van 2022 minder verlies dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. Het aandeel verloor 1,4 procent.

Sectorgenoot Allianz behaalde in het derde kwartaal een stevige winstgroei en werd daarmee ook positiever over de winstontwikkeling in heel 2022. Het aandeel noteerde 5,9 procent hoger.

Teleperformance zou volgens media in Colombia onderdeel zijn van een onderzoek door de autoriteiten. Teleperformance, onder meer een aanbieder van callcenters en andere klantondersteunende diensten, zou personeel slecht betalen en zeer slechte werkomstandigheden bieden. Het aandeel verloor 33,9 procent.

Delivery Hero heeft in het derde kwartaal met zijn platformactiviteiten een positieve, aangepaste EBITDA geboekt en scherpte de outlook voor heel dit jaar aan. Het aandeel steeg 18,6 procent.

Engie heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een hogere winst geboekt, dankzij de hoge energieprijzen, en verhoogde daarop de winstoutlook voor heel dit jaar. Het aandeel steeg 4,0 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot liefst 6 procent in het groen.

Correctie: om aan te geven dat aandeel Delivero Hero 18,6 procent steeg.