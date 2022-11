Update: AEX fors hoger gesloten na inflatiemeevaller VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een flinke winst gesloten.



De AEX index steeg 3,5 procent tot 700,65 punten, terwijl de AMX een winst van 1,6 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,1 procent.

Het Damrak noteerde donderdag in eerste instantie lager, in navolging van de koersdalingen op Wall Street woensdagavond, en in afwachting van de uitkomst van de tussentijdse verkiezingen in de VS. Ook waren er zorgen over de oplopende coronabesmettingen in China.

De markt veerde echter op na publicatie van Amerikaanse inflatiedata. Uit die cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober op jaarbasis met 7,7 procent zijn gestegen, tegen 8,2 procent in september. Analisten rekenden op een daling naar 7,9 procent.

Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,4 procent, wat gelijk was aan de voorgaande maand. De kerninflatie kwam uit op 0,3 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van bemoedigende cijfers. "Voor de Fed is dit rapport bemoedigend, omdat het de goede kant uitgaat, maar ook een signaal dat het beleidsorgaan nog een lange weg te gaan heeft", oordeelde Marey.

De markt schat de kans op een renteverhoging van 50 basispunten door de Fed in december nu in op 80 procent. Dat was woensdag nog 57 procent.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de Nederlandse industriële productie in september op jaarbasis is gestegen met 4,6 procent. Op maandbasis steeg de productie met 0,5 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week zijn gestegen met 7.000 aanvragen naar 225.000, terwijl de markt rekende op 220.000 aanvragen.

De euro/dollar reageerde ook sterk op de inflatiecijfers en noteerde op 1,0163. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0006 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0011 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot ruim onder de 4,0 procent, naar 3,855 procent.

Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 22 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 13,4 procent, gevolgd door ASML en Just Eat Takeaway met winsten van respectievelijk 9,7 procent en 9,5 procent. ASMI steeg 8,4 procent. Besi won 7,9 procent.

Adyen verwacht niet dat het moet ingrijpen met een ontslagronde om de tegenwind in de wereldeconomie op te vangen. Dit zei CEO Pieter van der Does donderdag in een brief aan het personeel.

ASML heeft de groeidoelen voor 2025 en 2030 naar boven bijgesteld en kondigde tegelijk een aandeleninkoopprogramma aan van 12 miljard euro. In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent.

Just Eat Takeaway heeft de samenwerking met Domino's uitgebreid in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Aegon daalde 1,4 procent na cijfers. Aegon boekte in het derde kwartaal minder verlies dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. Analisten reageerden overwegend positief en het openingsverlies werd al grotendeels weggewerkt.

Ahold Delhaize en Shell waren met verliezen van respectievelijk 2,5 procent en 1,0 procent de enige andere dalers.

ArcelorMittal steeg 2,6 procent na cijfers. ING vond de daling van het EBITDA-resultaat meevallen.

In de AMX daalde SBM Offshore met 0,3 procent, ondanks een outlookverhoging. Alfen steeg 3,6 procent, na het koersverlies op woensdag na cijfers. Basic-Fit was met een winst van 6,4 procent de sterkste stijger, terwijl Fugro onderaan bungelde met een verlies van 2,2 procent.

In de AscX noteerde CM.COM 5,2 procent hoger, terwijl Majorel 8,0 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 4,4 procent hoger op 3.914,92 punten. De Dow Jones index steeg 2,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 5,9 procent in het groen.

