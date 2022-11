Beursblik: prima doelstellingen ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft prima doelstellingen voor 2025 en 2030 afgegeven. Dit zeggen analisten tegen ABM Financial News. In aanloop naar een beleggersdag morgen in Veldhoven publiceerde ASML donderdagmiddag al de doelstellingen en kondigde het een groot aandeleninkoopprogramma aan. In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent. Eerder rekende ASML voor 2025 op een omzet van 24 tot 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. Een prima update, meent analist Michael Roeg van Degroof Petercam. En dit vindt ook analist Marc Hesselink van ING. Voor 2025 ligt het middenpunt van de bandbreedte op 35 miljard euro, wat circa 3 miljard euro meer is dan de analistenconsensus, aldus Hesselink, die zelf 35 miljard euro aanhield. De analist van ING is ook niet heel erg verrast door de omzetdoelstelling voor 2030, waar een ruime bandbreedte voor wordt gehanteerd door ASML, maar wel door de marge. "Die trekt behoorlijk door." Dat ASML fors aandelen blijft inkopen, noemen de twee analisten geen verrassing. Roeg wijst erop dat in 2022 ook voor 4 miljard euro wordt ingekocht, en dat blijft de komende drie jaar dus ook zo. "Geen verrassing, maar wel een steun", vindt Hesselink. Het aandeel ASML sloot donderdag 9,7 procent hoger op 544,20 euro. Bron: ABM Financial News

