Amerikaanse inflatie stijgt minder hard dan verwacht

Beursblik: bemoedigende Amerikaanse inflatiecijfers

Rabobank plaatst wel kanttekeningen.



(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiedata over oktober zijn bemoedigend, ook voor de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobamk donderdag tegen ABM Financial News.



"Vorig jaar oktober liep de inflatie in de Verenigde Staten al aardig en dan is het wel logisch dat de inflatie afgelopen maand op jaarbasis wat afneemt. Tegelijkertijd zien we de woonkosten op maandbasis nu met 0,8 procent oplopen tegen een stijging met 0,7 procent in september en augustus, en met 0,5 procent in juli. Die kosten maken onderdeel uit van de kerninflatie en met deze trend lijkt het er op dat de afnemende inflatie straks tegen die stijgende bodem aanloopt", aldus Marey.



De consumentenprijzen stegen in oktober met 7,7 procent op jaarbasis, minder dan de verwachte 7,9 procent en de 8,2 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen weer met 0,4 procent, net als een maand eerder, terwijl de prognose op een stijging met 0,6 procent lag. De kerninflatie steeg op jaarbasis 6,3 procent tegen 6,6 procent in september en een verwachte 6,5 procent. Op maandbasis was dit met 0,3 procent tegen 0,6 procent in september en een prognose voor een stijging van 0,5 procent.



"Voor de Fed is dit rapport bemoedigend, omdat het de goede kant uit gaat, maar ook een signaal dat het beleidsorgaan nog een lange weg te gaan heeft", oordeelde Marey.



De euro noteerde donderdag kort na publicatie van het inflatierapport 1,2 procent hoger op 1,0126 dollar na eerder op de dag vrijwel onafgebroken ruim onder pariteit te hebben genoteerd.