Futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures noteerden donderdag rond het middaguur hoger. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het groen. Wall Street sloot woensdag fors lager, waarbij na een krappe race tijdens de tussentijdse verkiezingen nog niet beslist is of de Republikeinen of Democraten de meerderheid grijpen over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Terwijl de markten de uitkomst van de tussentijdse verkiezingen nog steeds verwerken, ligt het zwaartepunt van de handelsdag later deze dag bij de publicatie van inflatiecijfers", zei BNY Mellon Investment Management. "De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en de Amerikaanse inflatiecijfers van vandaag wegen op de aandelenmarkten. De neerwaartse druk zou later op de dag kunnen toenemen als de inflatiecijfers hoger uitkomen dan verwacht", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Dat is één van de belangrijkste variabelen voor de Fed, aangezien ze overwegen om het tempo van de renteverhogingen volgende maand te vertragen, hoewel het de moeite waard is om in gedachten te houden dat er na dit rapport nog een inflatierapport verschijnt voor de hun volgende vergadering", zei Deutsche Bank. Donderdag staan naast de inflatiedata ook de wekelijkse steunaanvragen geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 0,9952. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0006 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0011 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent lager. Bedrijfsnieuws Beyond Meat steeg voorbeurs 1,3 procent. De Amerikaanse producent van vleesvervangers heeft de verliezen het afgelopen kwartaal zien oplopen, terwijl de omzet daalde, vanwege een zwakke markt voor vleesvervangers, meer concurrentie en de hoge inflatie. Rivian heeft het afgelopen kwartaal een kleiner dan verwacht verlies geboekt en handhaafde zijn productieramingen voor 2022. Het aandeel steeg voorbeurs 7,2 procent. Cryptobeurs Binance heeft besloten af te zien van de overname van concurrent FTX.com. Dit meldde Binance woensdagavond op Twitter. Elon Musk heeft adverteerders ervan proberen te overtuigen door te gaan met het kopen van advertenties op Twitter tijdens een online vraag-en-antwoord-evenement van bijna een uur. Een groot aantal marketeers hebben hun reclame op Twitter gepauzeerd sinds de overname door Musk. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 2,1 procent lager op 3.748,57 punten. De Dow Jones index eindigde 2,0 procent in het rood op 32.513,94 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,5 procent tot 10.353,17 punten. Bron: ABM Financial News

