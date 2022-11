Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers over oktober, in een markt die de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen verwerkt, net als oplopende coronabesmettingen in China.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 419,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 13.643,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,7 procent met een stand van 6.388,10 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.271,49 punten.

Beleggers richten zich al op de Amerikaanse inflatiecijfers, die later vandaag verschijnen, en anticiperen op maatregelen van China, nu de coronabesmettingen in het land oplopen, zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op.

De markt verwacht donderdag over oktober een inflatie van 0,6 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in september. De kerninflatie komt naar verwachting op maandbasis uit op 0,5 procent tegen 0,6 procent een maand eerder. Op jaarbasis ligt de verwachting op een inflatie van 7,9 procent tegen 8,2 procent in september. De kerninflatie wordt verwacht uit te komen op 7,9 procent tegen 8,2 procent.

"De Fed wil koste wat het kost de inflatie naar beneden brengen, dus dit belooft een volatiele namiddag te worden op de beurs", aldus Verstraete. De markt voorziet een stijging van de inflatie met 0,6 procent in oktober. Dit zou de jaarlijkse inflatie op 7,9 procent brengen.

Verder ziet Verstraete de coronabesmettingen in China opnieuw oplopen. "De markt lijkt op een ingrijpende actie van Beijing te anticiperen", aldus de beleggingsspecialist. "Eerder waren nog geruchten dat China haar coronabeleid zou laten varen."

Ook het uitblijven van een duidelijke uitslag in de Amerikaanse verkiezingen zorgt voor terughoudendheid onder beleggers. "Beleggers nemen het zekere voor het onzekere en lijken winst te nemen op hun longposities van afgelopen weken", aldus Verstraete.

Het is de Republikeinen nog niet gelukt om een overtuigende winst te boeken in de verkiezingen, wat tegen de verwachtingen van beleggers ingaat, zo merkten analisten van Handelsbanken op.

Naast de Amerikaanse inflatie worden vanmiddag de steunaanvragen gepubliceerd, ingeschat op 220.000 tegen 217.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag van de Europese Centrale Bank Isabel Schnabel, en van de Federal Reserve van Philadelphia voorzitter Patrick Harker en van New York voorzitter John Williams.

Olie werd donderdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 85,41 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 92,37 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9944. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0009 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0011 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2022 de winst nog harder zien teruglopen dan verwacht, hoewel de afname van de EBITDA meeviel. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent lager.

Aegon boekte in het derde kwartaal van 2022 minder verlies dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. De koers van het aandeel Aegon noteerde 1,5 procent lager.

Sectorgenoot Allianz behaalde in het derde kwartaal een stevige winstgroei en werd daarmee ook positiever over de winstontwikkeling in heel 2022. De koers van het aandeel Allianz noteerde 2,0 procent hoger.

Teleperformance zou volgens media in Colombia onderdeel zijn van een onderzoek door de autoriteiten. Teleperformance, onder meer een aanbieder van callcenters en andere klantondersteunende diensten, zou personeel slecht betalen en zeer slechte werkomstandigheden bieden. De koers van het aandeel Teleperformance kelderde met 33,9 procent.

Delivery Hero heeft in het derde kwartaal met zijn platformactiviteiten een positieve, aangepaste EBITDA geboekt en scherpte de outlook voor heel dit jaar aan. De koers van het aandeel Delivery Hero noteerde 6,6 procent hoger.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Crédit Agricole ruim 4 procent, in Frankfurt was de koers van het aandeel Vonovia de sterkste daler onder de hoofdaandelen met een daling van 3,6 procent. De koers van het aandeel Engie was in Parijs verreweg de sterkste stijger met een winst van ruim 4 procent, in Frankfurt was dat de koers van het aandeel Continental.

Engie heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een hogere winst geboekt, dankzij de hoge energieprijzen, en verhoogde daarop de winstoutlook voor heel dit jaar.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 2,1 procent tot 3.748,59 punten, de Dow Jones index verloor 2,0 procent op 32.513,94 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent lager op 10.353,17 punten.