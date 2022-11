Engie boekt meer winst en verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Engie

(ABM FN-Dow Jones) Engie heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een hogere winst geboekt, dankzij de hoge energieprijzen. Dit meldde het Franse energiebedrijf donderdag. De omzet steeg in de eerste negen maanden van 2022 met maar liefst 85 procent tot 69,3 miljard euro. Het Franse elektriciteitsbedrijf boekte dankzij deze stijging een EBITDA van 10,7 miljard euro, vergeleken met 7,2 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de EBIT 7,3 miljard euro bedroeg. Outlook Engie verwacht voor het hele boekjaar een recurrente winst van 4,9 tot 5,5 miljard, op basis van een EBITDA die ligt tussen de 13,2 tot 14,2 miljard euro en een EBIT van 8,5 tot 9,5 miljard euro. Eerder ging het concern nog uit van een recurrente nettowinst van 3,8 tot 4,4 miljard euro. Wat de leveringszekerheid betreft, zei Engie dat het zijn blootstelling aan Russische gas voor de huidige winter heeft verminderd en dat zijn opslagfacilteiten bijna vol zitten. En dankzij allerlei nieuwe contracten in combinatie met een lagere vraag, denkt Engie ook volgend jaar winter over voldoende reserves te beschikken. Het aandeel Engie noteerde donderdag 4,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

