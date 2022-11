Valuta: dollar wacht op Amerikaanse inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag tegen pariteit aan en kan bij een significante afwijking in de kerninflatie van de Verenigde Staten ten opzichte van de verwachtingen vandaag aardig in beweging komen. "Als de kerninflatie meer daalt dan voorzien, zit je met de euro zo boven een dollarkoers van 1,00", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Andersom is een koers van 0,98 dollar voor een euro niet uit te sluiten", aldus Van der Meer. De markt verwacht donderdag over oktober een inflatie van 0,6 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in september. De kerninflatie komt naar verwachting op maandbasis uit op 0,5 procent tegen 0,6 procent een maand eerder. Op jaarbasis ligt de verwachting op een inflatie van 7,9 procent tegen 8,2 procent in september. De kerninflatie wordt verwacht uit te komen op 7,9 procent tegen 8,2 procent. Vrijdag gaat wat Van der Meer betreft de aandacht vooral uit naar de groei van de Britse economie in derde kwartaal. Naast de Amerikaanse inflatie worden vanmiddag de steunaanvragen gepubliceerd, ingeschat op 220.000 tegen 217.000 een week eerder. Sprekers zijn vandaag van de Europese Centrale Bank Isabel Schnabel, en van de Federal Reserve van Philadelphia voorzitter Patrick Harker en van New York voorzitter John Williams. De euro noteerde donderdag 0,4 procent lager op 0,9967 dollar. De Europese munt noteerde 0,7 procent lager op 0,8752 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,1386 dollar. Bron: ABM Financial News

