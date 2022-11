Bescheiden verlies voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 673,55 punten. Beleggers richten zich al op de Amerikaanse inflatiecijfers, die later vandaag verschijnen, en anticiperen op maatregelen van China, nu de coronabesmettingen in het land oplopen, zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op. "De Fed wil koste wat het kost de inflatie naar beneden brengen, dus dit belooft een volatiele namiddag te worden op de beurs", aldus Verstraete. De markt voorziet een stijging van de inflatie met 0,6 procent in oktober. Dit zou de jaarlijkse inflatie op 7,9 procent brengen. Verder ziet Verstraete de coronabesmettingen in China opnieuw oplopen. "De markt lijkt op een ingrijpende actie van Beijing te anticiperen", aldus de beleggingsspecialist. "Eerder waren nog geruchten dat China haar coronabeleid zou laten varen." Ook het uitblijven van een duidelijke uitslag in de Amerikaanse verkiezingen zorgt voor terughoudendheid onder beleggers. "Beleggers nemen het zekere voor het onzekere en lijken winst te nemen op hun longposities van afgelopen weken", aldus Verstraete. Het is de Republikeinen nog niet gelukt om een overtuigende winst te boeken in de verkiezingen, wat tegen de verwachtingen van beleggers ingaat, zo merkten analisten van Handelsbanken op. Vaak wint de onderliggende partij terrein op de regeringspartij halverwege het presidentschap en dat wordt vaak als gunstig gezien voor de aandelenmarkten, omdat beide partijen dan vleugellam zijn. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9963. De olieprijzen liepen fors terug als gevolg van de hoge olievoorraden in de VS en de verdere verspreiding van het coronavirus in China, zo merkte Handelsbanken op. Vanochtend koerste de olieprijs rond een niveau van krap 86 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen verloor Aegon 0,8 procent na cijfers. Aegon boekte in het derde kwartaal minder verlies dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. Analisten reageerden overwegend positief en het openingsverlies werd al grotendeels weggewerkt. ArcelorMittal daalde 0,7 procent na cijfers. ING vond de daling van het EBITDA-resultaat meevallen. Adyen verloor 3,2 procent. Just Eat Takeaway was koploper een winst van 1,7 procent. Just Eat heeft de samenwerking met Domino's uitgebreid in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In de AMX steeg SBM Offshore met 2,5 procent, na een outlookverhoging. Alfen daalde 8,5 procent, na het koersverlies op woensdag na cijfers. In de AscX verloor Vivoryon 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.