Beursblik: Aegon versterkt buffers in VS

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het derde kwartaal ruim 20 procent meer kapitaal gegenereerd dan verwacht, en verraste de markt ook met een herverzekeringsdeal, die de kapitaalpositie van de Amerikaanse verzekeraar Transamerica zal verstevigen. Dat is de conclusie van ING na de kwartaalcijfers.

De meevallende kapitaalaanwas was deels te danken aan een eenmalige meevaller in de VS, maar dan nog was de 350 miljoen euro die overbleef 20 miljoen euro beter dan verwacht.

Aegon herverzekerde daarnaast de Aziatische activiteiten van Transamerica Life Bermuda, waarmee 600 miljoen dollar kapitaal vrijkomt. Aegon wist dit onderdeel niet te verkopen voor deze prijs, dus aandeelhouders zullen hier blij mee zijn, verwacht analist Jason Kalamboussis van ING.

De Amerikaanse RBC-ratio stijgt hierdoor 30 procent.

De helft daarvan zal Aegon gebruiken om de volatiliteit te beperken van de variabele lijfrentes van Transamerica. Deze worden ook niet verkocht, maar met een sterke buffer van 429 procent, indien de 600 miljoen dollar wordt meegerekend, komt Aegon weer ruim in zijn kapitaal te zitten in de VS, terwijl de volatiliteit afneemt, zoals de bedoeling is.

Ook dit zal goed zijn voor de aandelenkoers, verwacht ING, na de verkoop van de Nederlandse verzekeringen aan ASR, die ook waarde toevoegt, volgens Kalamboussis.

Het operationele resultaat daalde in Amerika, Nederland en het VK, en steeg alleen in de andere markten, Spanje en Portugal, Brazilië en China.

in de VS was het resultaat met 156 miljoen euro aanzienlijk lager dan de 193 miljoen in de consensus, door hogere sterfte en door de koersdalingen op de aandelenbeurs die de fee-inkomsten op de variabele lijfrentes negatief raakten.

Het aandeel Aegon daalde donderdag in eerste instantie ruim 3 procent na de cijfers, maar herstelde en noteerde na twee uur handel nog maar 0,6 procent lager op 4,71 euro.

ING heeft een koopadvies en koersdoel van 6,30 euro voor Aegon.