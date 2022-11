Aandeel Teleperformance keldert 38 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Teleperformance, genoteerd in Parijs, keldert donderdag ruim 38 procent. Aanleiding is de berichtgeving in de media dat het bedrijf in Colombia onderdeel is van een onderzoek door de autoriteiten. Teleperformance, onder meer een aanbieder van callcenters en andere klantondersteunende diensten, zou personeel slecht betalen en zeer slechte werkomstandigheden bieden. Pogingen van het personeel om zich aan de sluiten bij een vakbond zouden met intimidatie en bedreiging de kop zijn ingedrukt. Volgens Teleperformance zou het nog geen officiële bevestiging van het onderzoek hebben ontvangen. Bron: ABM Financial News

