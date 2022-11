Just Eat breidt samenwerking Domino's uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat heeft de samenwerking met Domino's uitgebreid in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dit maakte de Amsterdamse maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. Klanten van Just Eat kunnen nu in beide landen pizza's bestellen bij Domino's. Na een proef met 100 filialen, wordt dit aantal nu uitgebreid naar meer dan 1.000 pizzeria’s. Tegen het einde van dit jaar moeten daar nog eens 200 filialen van Domino's bijkomen. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg donderdag met 2,3 procent tot 21,09 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.