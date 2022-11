Credit Suisse verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 13,00 naar 14,50 euro met een onveranderd Neutraal advies. Credit Suisse verwacht na de kwartaalupdate van de Nederlandse bank dat de consensusverwachtingen voor de netto rentebaten in 2023 en 2024 omhoog gaan. De analisten rekenen op verhogingen met 0,2 miljard tot 0,3 miljard euro voor de komende twee jaar. De bank wijzigde zijn gevoeligheid voor rentebewegingen niet, zoals ING dat wel deed bij zijn kwartaalcijfers. De hogere verwachtingen betekenen daarom dat ABN AMRO de impact van de hogere rente sneller dan verwacht zal realiseren. De meevallende winst van 743 miljoen euro, waar analisten rekenden op 323 miljoen euro, kwam voor 175 miljoen euro voor rekening van bijzondere posten waar geen rekening mee was gehouden door de analisten, terwijl ook de netto rentebaten een eenmalige meevaller van 28 miljoen euro bevatten. Toch waren die rentebaten boven verwachting en verhoogde de bank ook zijn eigen verwachting voor deze post met 0,1 miljard euro. Bron: ABM Financial News

