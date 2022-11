'Daling Ebitda ArcelorMittal valt mee' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van dit jaar het EBITDA-resultaat fors zien dalen, maar de terugval valt mee. Dit oordeelde analist Stijn Demeester van ING donderdag. Het EBITDA-resultaat daalde op kwartaalbasis met 48 procent tot 2,7 miljard dollar, maar lag 14 procent hoger dan de 2,4 miljard dollar waar de consensus op mikte, zo merkte Demeester op. De staalreus benadrukte zelf dat de sterke marktontwikkelingen uit de afgelopen twee jaar, flink verslechterden in het derde kwartaal, vanwege seizoensgebonden effecten, een terugval in de prijzen, hogere energiekosten en voorraadafbouw. ING noemde verder de vrije kasstroom van 1,1 miljard dollar sterk, waardoor de schulden ook daalden tot 3,9 miljard dollar. ArcelorMittal gaf al aan de schulden terug te willen brengen van 4,2 miljard dollar in juli van dit jaar naar 3,5 miljard dollar ultimo 2022. ING verwacht dat de variabele kosten per ton staal in het vierde kwartaal zullen dalen, maar minder hard dan de omzet per ton, terwijl ook de vaste kosten wat zullen afnemen. Ook is de piek in het werkkapitaal achter de rug, zo stelde Demeester, en dat zal de vrije kasstroom vanaf het vierde kwartaal van dit jaar ondersteunen. ING handhaafde het koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 39,00 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend licht tot 23,98 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.