Update: beperkt verlies bij Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het derde kwartaal van 2022 minder verlies geboekt dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend.

Het nettoverlies was 206 miljoen euro, nadat een jaar eerder al 60 miljoen verlies werd geleden en het tweede kwartaal van dit jaar een verlies van 348 miljoen euro.



Analisten vreesden een veel hoger nettoverlies, door de sterke stijging van de rente, maar dat viel mee.

"Het nettoverlies is eerlijk gezegd allemaal boekhoudkundige ruis", zei CEO Lard Friese van Aegon in een toelichting tegen analisten. "We richten ons helemaal niet op het nettoresultaat. De kapitaalbuffer bleef zeer solide ondanks alle onrust op de financiele markten. Gelukkig gaat die ruis volgend jaar verdwijnen onder de nieuwe boekhoudstandaard IFRS17."



Het operationeel resultaat daalde onverwacht van 443 miljoen naar 429 miljoen euro, door lagere fee-inkomsten na de koersdalingen op de financiele markten. Analisten rekenden hier op een stijging tot 456 miljoen.

De solvabiliteit daalde ook licht van 214 naar 212 procent, waar analisten een stijging tot 216 procent voorspelden.

De Amerikaanse kapitaalpositie daalde met 12 procentpunt naar 404 procent, omdat er kapitaal uit het Amerikaanse bedrijf werd gehaald, maar de herverzekering van een levensverzekeringenportefeuille van Transamerica Life Bermuda gaat weer 30 procentpunt bijdragen, zei CFO Matt Rider. Deze transactie speelt 600 miljoen dollar kapitaal vrij.

Ongeveer de helft van dat vrijgespeelde kapitaal zal worden gebruikt als buffer voor de grote portefeuilles met variabele lijfrentes in de Verenigde Staten, die gevoelig zijn voor de koersen op de aandelenmarkten, kondigde Aegon aan. Deze buffer zal de volatiliteit verminderen.

Aegon heeft een tijdlang nagedacht of die variabele lijfrentes wel of niet moesten worden verkocht, maar heeft besloten dat niet te doen. "Wij zijn de beste eigenaar", aldus Rider. Dit heeft niets te maken met de bewegingen op de rentemarkt, want die zijn geheel afgedekt, voegde hij daaraan toe.

De contanten in kas daalden van 1,68 miljard naar 1,37 miljard, door de dividenduitkering. Hier was een iets lager bedrag van 1,32 miljard euro voorzien door analisten.



Eind oktober werd bekend dat Aegon zijn Nederlandse activiteiten verkoopt aan ASR Nederland. Zo kan Aegon kapitaal vrijmaken uit volgroeide activiteiten. De verzekeraar krijg een strategisch belang van bijna 30 procent in ASR plus 2,5 miljard euro in contanten.

Nederland blijft een belangrijk land voor Aegon, door de aanzienlijke omvang van belang in de nieuwe combinatie met ASR Nederland, en door Aegons vermogensbeheerbedrijf, dat nauw gaat samenwerken met ASR.

De verzekeraar kiest er daarom voor om het hoofdkantoor in Nederland te houden. "We leiden al jaren een wereldwijd verzekeringsbedrijf vanuit hier, en dat heeft ons goede diensten bewezen", aldus CEO Lard Friese. "De infrastructuur is er en Nederland blijft een grote kernmarkt voor Aegon."

Na de komst van Friese selecteerde Aegon een beperkt aantal kernmarkten, waar Aegon een leidende positie wil. Dit zijn stuk voor stuk grote markten, benadrukt Friese, met een omvangrijk groeipotentieel. Ook Nederland is een belangrijke markt voor verzekeraars, met een grote omvang, ook in het vermogensbeheer. De andere markten zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal, Brazilië en China.



Update: om informatie toe te voegen en om aan te geven dat de herverzekeringstransactie Transamerica Life Bermuda betreft.