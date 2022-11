Kapitaalverhoging WDP na overname Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) De aankoop van zeven logistieke sites in het Belgische Doornik leidt tot een kapitaalverhoging van 52,8 miljoen euro. Dit maakte het vastgoedfonds donderdagochtend bekend. In september werd de overname al aangekondigd. In een eerste fase werd op 14 september de inbreng van 67,5 miljoen euro gerealiseerd. Op donderdag werd het tweede, afsluitende, deel van de transactie afgerond. Er werden circa 2,1 miljoen nieuwe aandelen WDP uitgegeven op 25,21 euro per aandeel, goed voor een bedrag van 52,8 miljoen euro. Het aandeel WDP sloot woensdag op 26,62 euro. Bron: ABM Financial News

