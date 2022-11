Omzetverdubbeling voor GeoJunxion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2022/2023 een flink hogere omzet behaald. Dat maakte de kaartenspecialist, het oude AND International Publishers, donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg met 102 procent op jaarbasis naar 1,4 miljoen euro. Daarvan was 1,0 miljoen euro niet-terugkerende omzet tegen 357.000 euro in het eerste kwartaal een jaar eerder. Verder kwam 216.000 euro voor rekening van licenties en royalty's. Doorlopende dienstverlening zag de omzet daarentegen dalen van 161.000 naar 132.000 euro. Operationeel draaide GeoJunxion in de verslagperiode een winst van 644.000 euro. Dat was een duidelijke verbetering ten opzichte van het verlies van 125.000 euro in dezelfde periode in 2021. Onder de streep resteerde een nettowinst van 448.000 euro, tegenover een verlies van 155.000 euro een jaar eerder. De kasstroom was 388.000 euro negatief. Een jaar eerder was dit nog 62.000 euro negatief. Outlook GeoJunxion verwacht dat de jaaromzet met 25 tot 30 procent blijft groeien, gebaseerd op geboekte contracten in het eerste kwartaal van dit jaar, en op een solide pijplijn van toekomstige projecten. Door inflatoire druk en stijgende personeelskosten voor de uitvoering van projecten, verwacht de onderneming dat de kosten met 5 tot 10 procent stijgen. GeoJunxion verwacht dat dit resulteert in een positief operationeel resultaat, maar in de buurt van break-even, en een positieve kasstroom voor het gehele boekjaar. Het aandeel Geojunxion sloot woensdag op 1,50 euro. Bron: ABM Financial News

