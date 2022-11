'Kostendoel ABN AMRO uitdagend' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO lijkt de nodige uitdagingen te ondervinden bij het behalen van zijn kostendoelstelling voor 2024. Dit schrijven analisten van Goldman Sachs. ABN AMRO zei in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal dat het hard zal moeten werken om de kostendoelstelling van 4,7 miljard euro in 2024 te halen. Goldman twijfelt aan de haalbaarheid en wijst erop dat de analistenconsensus op 5,0 miljard euro aan kosten rekent. "Ruim boven de doelstelling van de groep." Goldman heeft een koopadvies op ABN AMRO met een koersdoel van 15,60 euro. Bron: ABM Financial News

