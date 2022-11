Toch omzetstijging voor Renewi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in de eerste helft van het huidige boekjaar, dat eindigde op 30 september, toch meer omzet behaald. Dit maakt de afval- en recyclingspecialist donderdag voorbeurs bekend, nadat het eerder al met voorlopige cijfers kwam. "We leverden sterke prestaties in de eerste helft van dit jaar, die boven onze verwachtingen zijn. Onze focus op prijs- en kostenbeheersing, samen met sterke prijzen voor secundaire grondstoffen in het eerste kwartaal, resulteerde in een goede winstgevendheid", zei CEO Otto de Bont donderdag in een toelichting. De omzet steeg met 4 procent als gevolg van prijsstijgingen die de lagere volumes voor inkomend afval meer dan compenseerden, vulde de topman aan. De omzet steeg van 916 miljoen naar 952 miljoen euro. Bij de tussentijdse update sprak Renewi nog van een onveranderde omzet. De onderliggende EBIT steeg met 16 procent tot 75,2 miljoen euro. De nettoschuld van 388 miljoen euro per september was min of meer in lijn met de verwachtingen van Renewi, en ruim 50 miljoen euro meer dan een jaar geleden. De overname van Paro ter waarde van 67 miljoen droeg flink bij aan een stijging van de schuld, naast investeringen om de pijplijn te blijven innoveren. De overname van Paro werd inmiddels op 1 augustus afgerond en Renewi is bezig om het bedrijf te integreren. De schuldratio van 1,7 bleef, zoals beloofd, onder de 1,8. Outlook Renewi handhaafde de outlook voor heel dit jaar en zei vertrouwen te houden in de doelstellingen voor de middellange en lange termijn. "Ondanks een sterker dan verwachte prestatie in het eerste halfjaar." Op de middellange termijn wil Renewi de marges beschermen door de inflatie te compenseren met prijzen en volumedruk tegen te gaan met een sterke kostenbeheersing. Bron: ABM Financial News

