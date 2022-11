Meer winst voor Allianz in derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allianz heeft in het derde kwartaal een stevige winstgroei behaald en werd daarmee ook positiever over de winstontwikkeling in heel 2022. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse verzekeraar. In het afgelopen kwartaal bedroeg de nettowinst 2,5 miljard euro tegen 2,1 miljard euro een jaar eerder, een stijging met 16,7 procent. De inkomsten stegen met 1,3 procent tot 38,4 miljard euro. Het beheerd vermogen bedroeg aan het eind van het derde kwartaal 2,25 biljoen euro, na een uitstroom gedurende het derde kwartaal bij het beheerde vermogen van derden met 43 miljard euro. Outlook Allianz rekent voor 2022 nog altijd op een operationele winst van 12,4 tot 14,4 miljard euro. Donderdag zei de verzekeraar wel te verwachten uit te komen tussen de 13,4 en 14,4 miljard euro. De operationele winst steeg in het derde kwartaal met 7,4 procent op jaarbasis tot 3,5 miljard euro. Aandeleninkoop Tot slot kondigde Allianz een nieuwe aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro aan. Bron: ABM Financial News

