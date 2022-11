AEX lager van start in afwachting van inflatiecijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een lagere opening, nadat op Wall Street hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond ruim twee procent prijs moest geven.

Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent. Woensdag daalde de AEX al een procent tot 677,26 punten.

Wall Street koerste woensdag aanvankelijk nog nipt in het groen, maar gedurende de handelsdag moesten de hoofdindices steeds verder terrein prijsgeven, waardoor een groot deel van de winsten in de voorafgaande handelssessies weer werd prijsgegeven.

Een versnelling van de daling, waarbij techaandelen het extra zwaar te verduren kregen, trad op na nieuws dat cryptobeurs Finance afzag van de overname van concurrent FTX.com. Klanten van FTX zijn mogelijk hun geld kwijt en crypto’s stonden voor de tweede dag op rij zwaar onder druk met verliezen van wel tientallen procenten.

Ook grote beleggers zijn belegd in FTX, waaronder Sequoia Capital, Tiger Global en Softbank, en marktanalisten vermoeden dat de waardevermindering van tientallen miljarden dollars in Crypto’s tot margin calls hebben geleid, waarvan gedwongen aandelenverkopen het gevolg kunnen zijn geweest.

Het vooralsnog uitblijven van een overtuigende Republikeinse overwinning bij de tussentijdse verkiezingen, met controle over beide kamers van het Congres, leidde eveneens tot onzekerheid op de beursvloer. Vooralsnog lijken de Republikeinen af te stevenen op een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de twee partijen in de Senaat tot dusver gelijk lijken op te gaan.

Wall Street verwacht dat een Republikeinse overwinning gunstig zal zijn voor de waardering van aandelen, omdat het de onzekerheid over de regelgeving kan verminderen, de kans op meer vennootschapsbelasting zal verkleinen en kan leiden tot minder overheidsuitgaven, wat zou moeten helpen om de inflatie te onderdrukken.

Een zwakkere inflatie zou de noodzaak voor de Fed om de rentes agressief te verhogen kunnen verminderen.

In dit verband zijn beleggers in gespannen afwachting van de vrijgave van de Amerikaanse inflatie in oktober, die vanmiddag om half drie op de agenda staat, en die van grote invloed kan zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve en de kansen op een eindejaarsrally. De inflatie in de VS kwam in september op jaarbasis nog uit op 8,2 procent. Economen gepolst door Dow Jones rekenen voor oktober op een inflatie op jaarbasis van 7,9 procent, en 0,6 procent op maandbasis.

De afgelopen maanden heeft de vrijgave van de inflatiecijfers vaak tot grote koersuitslagen geleid.

In Azië nemen de hoofdindices vanochtend gas terug. Grootste daler is de zeer volatiele beurs in Hongkong met een verlies van 1,7 procent. Sydney en Seoel beperken de schade tot een verlies van een half procent.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,5 procent, ofwel 3,08 dollar, lager op 85,83 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Aegon boekte in het derde kwartaal van 2022 minder verlies dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico

ArcelorMittal zag in het derde kwartaal van 2022 de winst nog harder teruglopen dan verwacht, hoewel de afname van de EBITDA meeviel.

Op een omzet van 1,8 miljard euro boekte Aperam afgelopen kwartaal een aangepaste EBITDA van 235 miljoen euro. Daarmee was de daling minder sterk dan voorzien.

SBM Offshore verhoogde naar aanleiding van de resultaten in het afgelopen kwartaal de outlook voor heel 2022 opnieuw.

IMCD zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet en winst flink stijgen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 2,1 procent tot 3.748,59 punten, de Dow Jones index verloor 2,0 procent op 32.513,94 punten en de Nasdaq sloot 2,5 procent lager op 10.353,17 punten.