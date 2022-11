Delivery Hero zet stappen in winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft in het derde kwartaal met zijn platformactiviteiten een positieve, aangepaste EBITDA geboekt en scherpte de outlook voor heel dit jaar aan. Dit bleek donderdag uit cijfers van de maaltijdbezorger. In het afgelopen kwartaal zag Delivery Hero de brutotransactiewaarde met 12,3 procent stijgen op jaarbasis tot 11,45 miljard euro, terwijl de totale segmentomzet met 28 procent toenam tot 2,5 miljard euro. Vooral in de Amerika's trok de brutotransactiewaarde met 52 procent flink aan, terwijl de regio Midden-Oosten, Europa en Noord-Afrika een groei van 28 procent liet zien. Voor heel 2022 verwacht de maaltijdbezorger een negatieve EBITDA-marge in verhouding met de brutotransactiewaarde van 1,4 tot 1,5 procent, terwijl eerder nog werd gemikt op een negatieve marge van 1,5 tot 1,6 procent. Delivery Hero werd positiever dankzij een hoger dan voorziene aangepaste EBITDA met de platformactiviteiten en de divisie Integrated Verticals. De winstgevende markten voor de platformactiviteiten zullen in de tweede jaarhelft van dit jaar een aangepaste EBITDA van meer dan 450 miljoen euro realiseren, hetgeen 50 miljoen euro meer is dan eerder werd verwacht. De platformactiviteiten deden het volgens de maaltijdbezorger beter dan verwacht in het derde kwartaal. De brutotransactiewaarde en omzet zullen dit jaar naar verwachting aan de onderkant van de afgegeven outlook uitkomen van respectievelijk 44,7 tot 46,9 miljard euro en 9,8 tot 10,4 miljard euro. Het bedrijf wil in de tweede helft van 2023 een vrije kasstroom realiseren van nul. Daarbij zal de marge volgend jaar 0,5 procent positief zijn, en zelfs meer dan 1 procent in de tweede jaarhelft. Bron: ABM Financial News

